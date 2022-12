RTL+

"Sisi" bricht wieder Rekorde! Die zweite Staffel der RTL+ Event-Serie startet stärker als Staffel 1

Der "Sisi"-Hype geht weiter: Nach dem kaiserlichen Debüt der ersten Staffel und dem erfolgreichsten Fiction-Neustart auf RTL+ jemals* bricht "Sisi" kurz nach Streamingstart am 16. Dezember 2022 ihren eigenen Rekord! Die sechs neuen, emotionalen Folgen der zweiten Staffel lassen die Herzen der Streamer:innen höherschlagen und bescheren dem RTL+ Highlightformat nach wenigen Tagen noch höhere Abrufzahlen als Staffel 1. Damit erstrahlt Staffel 2 von "Sisi" als erfolgreichster Fiktion-Neustart ever auf RTL+. Am 27. und 28. Dezember 2022 zeigt RTL die erfolgreiche Event-Serie, produziert von Story House Pictures, als Free-TV-Premiere um 20:15 Uhr.

Dominique Devenport und Jannik Schümann sind erneut als legendäres Liebespaar Sisi und Kaiser Franz zu sehen. Auch Grimme-Preis-Gewinnerin Désirée Nosbusch steht als Erzherzogin Sophie, Franz' Mutter, wieder vor der Kamera.

