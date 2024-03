BKK Pfalz

BKK Pfalz-Jubiläumswald: 400 Bäume für den Klimaschutz

Ludwigshafen (ots)

Im Rahmen ihres 100-jährigen Jubiläums lässt die BKK Pfalz in Kooperation mit Landesforsten Rheinland-Pfalz 400 Bäume in der Pfalz wachsen. Anlässlich des heutigen Welttag des Waldes wird ein Video über die Pflanzaktion veröffentlicht.

Im Naturschutzgebiet Hördter Rheinauen entsteht neues Waldleben: 400 junge Bäume hat die freundliche Familienkasse für das Aufforstungsprojekt von Landesforsten Rheinland-Pfalz gespendet. Der BKK Pfalz Jubiläumswald umfasst klimastabile Baumarten wie Stiel- und Steineiche, Feldahorn, Walnuss, Baumhasel und Eberesche. Die Pflanzung Anfang März wurde tatkräftig von Mitarbeitenden der BKK Pfalz unterstützt - vom Azubi bis zum Vorstand.

Die Folgen des Klimawandels sind auch in den Hördter Rheinauen immer stärker sichtbar: "Ein großer Baumbestand ist durch die vergangenen Trockenjahre, aber auch durch Pilzbefall abgestorben. Hinzu kommt, dass sich gebietsfremde Baumarten immer weiter ausbreiten und so eine Gefahr für die heimische Flora werden können", erläutert der zuständige Forstrevierleiter Ansgar Vogelgesang.

"Ich bin stolz darauf, dass alle mit Spaß und Energie dabei sind und auch unsere Auszubildenden das Projekt tatkräftig unterstützen. Mit unserem Jubiläumswald möchten wir etwas für die nächsten Generationen tun - in enger Verbundenheit mit der Region, in der wir leben und arbeiten", so Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz.

Durch Aktionen und Spenden von Mitarbeiter*innen, Mitgliedern und Partnerunternehmen der BKK Pfalz konnte die beachtliche Zahl von 400 Bäumen erreicht werden.

Die Pflanzaktion wurde von einem Kamerateam begleitet. Das Ergebnis sehen Sie auf: www.bkkpfalz.de/jubilaeumswald

Über Landesforsten Rheinland-Pfalz

Das oberste Ziel von Landesforsten ist, den höchstmöglichen gesellschaftlichen Gesamtnutzen aller Leistungen des Waldes - sowohl für die heutige Gesellschaft als auch für künftige Generationen - zu erreichen.

Weitere Infos: www.wald-rlp.de

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 167.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung.

