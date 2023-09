BKK Pfalz

BKK Pfalz wird 100

Am 1. September 1923 wurde die "Betriebs-Krankenkasse Knoll & Co. Ludwigshafen a/Rh." gegründet. Die spätere BKK Knoll und heutige BKK Pfalz hat ihren Sitz also seit 100 Jahren in Ludwigshafen. Das Ziel damals wie heute: die optimale Versorgung der Versicherten in allen Lebenslagen - von der Geburt bis ins hohe Alter.

Für Vorstandsvorsitzenden Andreas Lenz bietet das Jubiläum Anlass, zurückzuschauen: "Es sind bewegte Zeiten, auf die wir zurückblicken. Ein ganzes Jahrhundert mit historischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Höhen und Tiefen: Weltwirtschaftskrise, Weimarer Republik und die schrecklichen Jahre des Nationalsozialismus, Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, Kalter Krieg und Wiedervereinigung. Die zurückliegenden Jahre waren geprägt vom immer schnelleren Takt der Veränderungen, sei es durch etliche Gesundheits- und Pflegereformen, die Digitalisierung oder die Pandemie."

Auf die nächsten 100 Jahre

Die BKK Pfalz hat viele Herausforderungen gemeistert und sich als verlässliche Partnerin ihrer Versicherten behauptet.

Grund genug, positiv nach vorne zu blicken: "Für die nächsten 100 Jahre haben wir uns vorgenommen, Tradition und Moderne in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu verbinden. Wir werden auch weiterhin alles daransetzen, dass unsere Versicherten gesund bleiben oder schnell wieder gesund werden. Dafür stehen unsere 400 Mitarbeiter*innen, aber auch unsere frischen Ideen und viele innovative Angebote - etwa unsere interaktive Beratung zum Thema Pflege oder unsere digitalen Services", so Andreas Lenz.

Als freundliche Familienkasse ist die BKK Pfalz eine angesehene Gesundheitspartnerin in der Metropolregion Rhein-Neckar. Ob Nachwuchsförderung in der Region, nachhaltige Präventionsprojekte oder Unterstützung im Bereich der Selbsthilfe - die BKK Pfalz engagiert sich in vielen Bereichen. Ihr Jubiläum nimmt sie zum Anlass für eine ganz besondere Kooperation: Mit "100 Jahre BKK Pfalz - Klima- und Jubiläumswald" werden ausgewählte Projekte von Landesforsten Rheinland-Pfalz in den Pfälzer Rheinauen sowie die Neupflanzung von geeigneten klimastabilen Bäumen gefördert.

Mehr zum Jubiläum: www.bkkpfalz.de/100jahre

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Die freundliche Familienkasse setzt bei ihren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und baut ihre digitalen Angebote für ihre Versicherten kontinuierlich aus. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 167.000 Versicherte.

