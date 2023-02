Polit-Thriller um den Mord am Ex-KGB-Offizier. SAT.1 zeigt die Serie "Litvinenko" ab Donnerstag

SAT.1

13. Februar 2023. London, 1. November 2006: Nach einem Restaurant-Besuch in der Londoner Sushi-Bar "Itsu", bricht der Kremlkritiker Alexander "Sasha" Litvinenko plötzlich zusammen und spuckt Blut. Ein Giftanschlag am helllichten Tag?! Doch wer und was hat den Ex-KGB-Offizier vergiftet? In dem britischen Polit-Thriller "Litvinenko" wird Alexander Litvinenko, gespielt von "Dr. Who"- und "Broadchurch"-Star David Tennant, in den letzten Tagen seines Lebens zum Kronzeugen seiner eigenen Ermordung: SAT.1 zeigt die vierteilige Event-Serie ab 16. Februar 2023 um 20:15 Uhr am #KrimiSerienDonnerstag.

Inhalt: Nach einer Verabredung mit einem vermeintlichen Freund in einem Londoner Sushi-Restaurant zeigt Kremlkritiker Alexander "Sasha" Litvinenko (David Tennant) heftige Vergiftungserscheinungen und muss ins Krankenhaus. Der Exil-Londoner ist sicher: Es war ein Giftanschlag. Mit Unterstützung seiner Frau Marina (Margarita Levieva) vertraut er sich den Detectives der britischen Metropolitan Police, Inspector Brent Hyatt (Neil Maskell) und Detective Sergeant Jim Dawson (Barry Sloane), an. Erschüttert stellen die Ermittler fest: Litvinenko wurde mit radioaktivem Polonium 210 vergiftet - eine Substanz, die nur in Russland zugänglich ist ...

SAT.1 zeigt den britischen Polit-Thriller "Litvinenko" ab 16. Februar 2023 an zwei Donnerstagen in Doppelfolgen ab 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung. Die neue Serie ist ebenfalls über Joyn abrufbar.

