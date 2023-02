SAT.1

Herrenkränzchen im Finale von "Das große Promibacken": Philipp Boy, Jochen Schropp und Kai Schumann rühren am Mittwoch in SAT.1 um den goldenen Cupcake

Ein süßes Novum in der SAT.1-Backstube: Erstmals in der Geschichte von "Das große Promibacken" stehen mit dem ehemaligen Kunstturn-Europameister Philipp Boy, Moderator Jochen Schropp und Schauspieler Kai Schumann drei prominente Herren im Finale. Nur einmal gewann mit Jochen Bendel bislang ein Mann die Promiausgabe der Backshow (2016). Die drei Finalisten rühren, kneten, schichten und dekorieren am Mittwoch, 15. Februar 2023, um 20:15 Uhr, im Finale der siebten Staffel um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck. Wer wird am Ende triumphieren? Jochen Schropp: "Wir waren alle vorher keine Bäcker - und jetzt haben wir eine Jungs-Runde im Finale. Wie schön! Ich hätte mir allerdings andere Konkurrent:innen gewünscht, dann hätte ich größere Siegchancen." (lacht)

Das von Enie van de Meiklokjes moderierte Finale startet mit einer Red Velvet Variation. "Die klassische rote Farbe eines Red Velvet entsteht durch die Reaktion von Kakao-Pulver, Buttermilch und roter Lebensmittelfarbe, kombiniert wird der rote Teig mit einer weißen Creme", erläutert Juror Christian Hümbs die Herausforderung. Gemeinsam mit Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt erwartet er eine fantasievolle, neue Interpretation, in der das rot-weiße Gebäck als Eyecatcher erstrahlt. Für Finalist Kai Schumann eine einfache Entscheidung: "Rot und weiß - da bietet sich für mich natürlich meine Wahlheimat Köln an. Ich mache Muffins 'rut und wiess' mit einer veganen Creme, die einem Frischkäse-Geschmack nachempfunden ist."

In der letzten technischen Prüfung "Süßer Planet" wandern nach einer Rezeptur von Christian Hümbs Sahnelikör-Creme, Himbeeren und Biskuit in eine Schoko-Halbkugel, die auf einem Spiegel präsentiert wird. Dieser Spiegeleffekt vervollständigt das Gebäck zu einer Kugel. Betty Schliephake-Burchardt: "Diese Herausforderung ist ein Ausflug in die hohe Kunst der Patisserie und absolut finalwürdig." Nach einem kurzen Moment der Sprachlosigkeit kommentiert Philipp Boy die Aufgabe so: "Mein allererster Gedanke war: Wow, was für ein Kunstwerk und der zweite, Mist, wie sollen wir das hinbekommen?"

Abgehoben wird in der alles entscheidenden Aufgabe "finaler Höhenflug": Das Thema der zweistöckigen Torte mit unterschiedlichen Geschmacksbildern sind bezaubernde Ballons, die mittels kreativer Techniken entstehen sollen. Wer die beste letzte Torte zaubert, wird Deutschlands bester Promi-Hobbybäcker 2023. Kai Schumann: "Ich bin gespannt, wer Germany's next Top-Konditor wird!"

Direkt nach dem Finale von "Das große Promibacken" geht es in die heimische Küche des Gewinners. Bei "Promis backen privat" zeigt der beste Promibäcker seinen Lieblingskuchen und verrät ultimative Backtipps.

Sämtliche Rezepte zur Show und weitere Highlights gibt's auf https://www.sat1.de/serien/das-grosse-promibacken

Das Finale von "Das große Promibacken", siebte Staffel, produziert von Tower Productions - am Mittwoch, 15. Februar 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

