Mit Susi. Mit Wand. Mit Jörg. SAT.1 zeigt "Die Mutter aller Dating-Shows" am Montag

"Wer soll nun deine Auserwählte sein? Kandidatin 1, das Cello, das mit dem Bus und aufblasbarem Einhorn einen Familienausflug anleiert? Oder Kandidatin 2, die E-Gitarre, die euch per High-Express zum Schienenersatzverkehr transportiert? Oder Kandidatin 3, die mit Humor den Busführerschein besteht, bevor sie talentierte Musiker mit schönen Tönen belohnt? So, jetzt musst du dich entscheiden!" Diese Stimme kennt ganz Deutschland. Diese Stimme hat jeder sofort im Ohr. Susis unverwechselbare Stimme gibt den Singles in "der Mutter aller Dating-Shows" selbstverständlich wie immer die letzte Entscheidungshilfe, bevor sich die Wand öffnet. "Dating Game" stimmt schon am Montag, 13. Februar 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 auf den Valentinstag ein.

Moderator Jörg Pilawa freut sich auf das Wiedersehen mit Susi: "Erstmal ist es ja nicht das Wiedersehen, sondern vielmehr das Wiederhören mit Susi! Man hört ja nur die Stimme. Und egal, wem ich erzähle, dass unsere geliebte Dating-Show als 'Dating Game' wiederkommt, stellt sofort die Frage: 'Mit Susi?' Susi und die Show gehören einfach zusammen. Sie ist eine so liebe, zurückhaltende und feine Person - ich freue mich wahnsinnig auf sie!"

So kam Susi Müller zur "Mutter aller Datingshows": "Ich arbeitete damals als Radiomoderatorin einer Musiksendung beim SWF 3 und über mich und meine Stimme gab es eine kleine Geschichte. Die hatte Rudi Carrell gelesen, mich angerufen und dann nach München zur Sendung eingeladen. Rudi hat mich mit 'Hallo Susi!' begrüßt und dann ging es direkt los. Zwischen uns hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt. Er ist auch der Patenonkel meines Sohnes." (Das komplette Interview auf der SAT.1-Presselounge)

Das sind die flirtwilligen Singles bei "Dating Game":

Anna (38, Ober-Hilbersheim), Tamara (34, Kerzenheim) und Patricia (32. Ramsen) wollen Denis' (41, Heidenheim) Herz erobern. Jens (53, Dresden), Samuel (47, Baden-Baden) und Marc (47, Weißenhorn) flirten um Noeli (48, Ludwigsburg). Tanja (51, Konstanz), Brigitte (57, Fürth) und Gabriele (55, Berlin) versuchen Stefan (59, Köln) für sich zu gewinnen. Cihan (32, Wien/AT), Marc (34, Langensilboid) und Pierre (32, Hohenstein-Ernstthal) kämpfen mit ihren Worten um Gülcan (35, Frankfurt).

Die SAT.1 Kult-Show-Wochen mit "Dating Game" am Montag, 13. Februar 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

