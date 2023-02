SAT.1

Perfekt! SAT.1 zeigt "Die perfekte Minute" ab 13. März täglich um 19:00 Uhr

Unterföhring (ots)

SAT.1 lädt zum perfekten Spieleabend: Ab 13. März 2023 kommt immer montags bis freitags um 19:00 Uhr die Game-Show "Die perfekte Minute".

Mitfiebern? Mitspielen!

Die Kandidat:innen spielen pärchenweise um 25.000 Euro. Genau 60 Sekunden haben sie Zeit, ihr Geschick unter Beweis zu stellen und die Aufgabe zu lösen: Die perfekte Minute! Alle Spiele in der Show sind so konzipiert, dass man ausschließlich Alltagsgegenstände dafür benötigt. So können die Zuschauer:innen nicht nur mit den Kandidat:innen mitfiebern, sondern den Wettlauf gegen die Zeit im heimischen Wohnzimmer parallel antreten. Der perfekte Spieleabend, täglich um 19:00 Uhr.

Moderiert wird "Die perfekte Minute" von Ulla Kock am Brink. Produzent ist Banijay Productions Germany.

"Die perfekte Minute" ab Montag, 13. März, immer montags bis freitags um 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PerfekteMinute

