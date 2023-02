SAT.1

Überraschung auf Naxos: "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" startet am Sonntag in SAT.1

Unterföhring (ots)

Du denkst, Du hast es geschafft, und dann das! 30 Kandidat:innen reisen auf die griechische Insel Naxos, um sich für den Einzug ins Abnehmcamp von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" zu qualifizieren. 20 Kandidat:innen meistern diese erste Hürde auf dem Weg in ein leichteres und gesünderes Leben. Doch was sie dann erwartet, ist für alle ein Schock: Es gibt zwei Camps! Im Luxuscamp können sich die Kilo-Kämpfer:innen über stylische Unterkünfte, ein top ausgestattetes Fitness-Studio und sogar einen Pool freuen. Spartanisch dagegen das Basic-Camp: Matratzenlager, Outdoor-Duschen und LKW-Reifen als Trainingsgeräte. Camp-Chefin Dr. Christine Theiss: "Mit den zwei Camps sorgen wir für eine Extraportion Motivation! Denn jede Woche entscheidet sich neu, welches Team in das Basic-Camp einziehen muss und wer ins Luxus-Camp darf. Und das hängt ganz alleine von der Leistung der Kandidat:innen ab." Eine Ansage, die nicht nur die Kandidat:innen, sondern auch die beiden Coaches Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin bangen lässt ... Die SAT.1-Zuschauer:innen sehen den Auftakt von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" am Sonntag, 5. Februar 2023, um 16:30 Uhr.

In "Leben leicht gemacht" krempeln insgesamt 20 hoch motivierte Kandidat:innen immer sonntags in der Access Prime Time in SAT.1 ihr Leben um und wollen leichter - und gesünder - werden. Unter Anleitung von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss sowie den Coaches Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin ergreifen die Kilo-Kämpfer:innen in der SAT.1-Erfolgssendung ihre einmalige Chance auf den ultimativen Neustart.

"Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" wird produziert von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1. Offizieller Hashtag zur Sendung: #LLG

"Leben leicht gemacht - The Biggest Loser", 14 Episoden: Auftakt am 5. Februar 2023 um 16:30 Uhr, danach immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell