"Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" startet stärker als im Vorjahr in SAT.1

Höhenflug für Schwergewichte: Die erste Folge der neuen Staffel von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" überzeugte am Sonntag in SAT.1 mit einer starken Perfomance und steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich - sowohl in der SAT.1-Relevanzzielgruppe (E. 14-59 J.) als auch in der Nettoreichweite (Z. ab 3 J.): Sehr gute 8,0 Prozent Marktanteil verbuchte der legendäre Abnehmwettkampf bei den 14- bis 59- Jährigen. Insgesamt verfolgten sehr gute 4,27 Millionen Zuschauer:innen, welche 20 Kandiat:innen sich für den Wettkampf im Abnehmcamp auf Naxos qualifizierten (Nettoreichweite Z. ab 3 J.).

Zum Vergleich die Zahlen aus 2022: Damals startete "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" mit 7,3 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Relevanzzielgruppe und erreichte insgesamt 3,98 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.).

