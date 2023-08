BKK Pfalz

BKK Pfalz setzt Benchmark: Kundenhotline ist Nr. 1 bei den gesetzlichen Krankenkassen

Ludwigshafen (ots)

Die Service-Hotline der BKK Pfalz gehört auch 2023 wieder zu den besten Kundenhotlines in Deutschland. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherungen setzt die BKK Pfalz mit voller Punktzahl den Benchmark und erobert damit den 1. Platz.

"Mehr als 85 Prozent der Anliegen unserer Versicherten können wir direkt im Erstgespräch klären", so der Teamleiter Kundencenter der BKK Pfalz, Carmelo Fregapane. Unsere Berater*innen benötigen dafür natürlich eine große fachliche Kompetenz. Aber sie beraten vor allem mit einer ausgeprägten Kundenorientierung, Empathie und Spaß am Telefon. Das spüren unsere Kunden", weiß der Chef seines 20-köpfigen Teams: "Der 1. Platz in unserer Branche freut uns alle mächtig und spornt uns weiter an."

Bereits zum 4. Mal in Folge bekam die BKK Pfalz das begehrte Siegel "Deutschlands beste Kundenhotlines" des renommierten F.A.Z.-Institutes. Über 20.000 Unternehmen in Deutschland hatte das F.A.Z.-Institut für Management- und Wirtschaftsforschung in den Bereichen Service, Kundenberatung und Kundenzufriedenheit auf Herz und Nieren überprüft. Weitere Informationen zur Studie finden Sie hier.

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Die freundliche Familienkasse setzt bei ihren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und baut ihre digitalen Angebote für ihre Versicherten kontinuierlich aus. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 167.000 Versicherte.

