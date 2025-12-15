ZDF

Sportler des Jahres 2025: Gala im ZDF und vorab im ZDF streamen

Wer wird Sportler des Jahres 2025? Deutschlands Sportjournalisten haben ihr Votum abgegeben – am Sonntag, 21. Dezember 2025, klärt sich, wer die Nachfolge von Oliver Zeidler, Darja Varfolomeev und der 3x3-Basketball-Nationalmannschaft der Frauen antreten wird, die 2024 zum Sportler, zur Sportlerin und zum Team des Jahres gewählt wurden. Ab 20.00 Uhr ist die Ehrung in Baden-Baden im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu verfolgen. Ab 22.15 Uhr steht die Gala "Sportler des Jahres 2025" auf dem linearen ZDF-Programm.

Zum dritten Mal führt das Moderatoren-Duo Lena Kesting und Sven Voss im Bénazetsaal des Kurhauses in Baden-Baden durch die 90-minütige Gala, bei der sie zahlreiche prominente Gäste aus der Sportwelt begrüßen.

Das Sportjahr 2025 hat mit vielen emotionalen Momenten begeistert: Ann-Katrin Bergers Parade bei der Fußball-EM der Frauen gegen Frankreich, der EM-Titel für die deutschen Basketballer und Hockey-Spieler sowie WM-Triumphe im Zehnkampf und Schwimmen.

Deutschlands Sportjournalisten haben zum 79. Mal seit 1947 ihr Votum abgegeben und die "Sportler des Jahres" gekürt. Vorher hatten die olympischen und paralympischen Kaderathleten in jeder Kategorie die Top Ten ausgewählt.

Die besten Sport-Momente 2025

Das Jahr nach den Olympischen Sommerspielen in Paris und vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d‘Ampezzo: Einen Rückblick auf die besten Sportmomente aus 2025, auf Triumphe, Niederlagen und große Emotionen bietet bereit vor der Gala "Sportler des Jahres" die Dokumentation "Die besten Sport-Momente 2025", die am Sonntag, 21. Dezember 2025, ab 18.25 Uhr im ZDF zu sehen ist. Der Film von Henrik Diekert ist bereits ab Freitag, 19. Dezember 2025, 10.00 Uhr, im ZDF zu streamen.

