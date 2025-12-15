PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 51/25

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung

Woche 51/25

Mo., 15.12.

Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:

19.00 heute

19.19 Wetter (VPS 19.20)

19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)

Ukraine-Gipfel in Berlin - Exklusivinterview mit Selenskyj

Moderation: Shakuntala Banerjee

Im Streaming: 15. Dezember 2025, 19.20 Uhr bis 15. Dezember 2027

19.40 WISO (VPS 19.25)

(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)

Di., 16.12.

Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:

19.00 heute

19.19 Wetter (VPS 19.20)

19.20 Was nun, Herr Merz? (VPS 19.21/HD/UT)

Fragen an den Bundeskanzler von Bettina Schausten und Anne Gellinek

Deutschland 2025

Im Streaming: 16. Dezember 2025, 19.20 Uhr bis 16. Dezember 2028

19.45 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)

20.30 besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit (VPS 20.15)

(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)

Mi., 17.12.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

23.15 Die Spur (HD/UT)

Böller als Bomben – tödliche Pyrotechnik

Film von Silja Thoms und Benjamin Braun

Kamera: Ralf Pein

Deutschland 2025

Im Streaming: 17. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 16. Dezember 2030

(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)

Woche 5/26

Sa., 24.1.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

12.00 einfach Mensch (HD/AD/UT)

Mario Tiesies: Jedes Kind ist es wert

Film von Judith Heinze

Deutschland 2026

Im Streaming: 6. Januar 2026, 12.00 Uhr bis 20. Januar 2031

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren