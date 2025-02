SWR - Südwestrundfunk

Peter Fox lädt zur "Block Party" in Berlin

"Block Party - Peter Fox feiert mit Berlin" (SWR/rbb/ARD Kultur/hr) / Regie: David Seeberg / verfügbar ab dem 25. März 2025 in der ARD Mediathek

Im Sommer 2024 veranstaltet der Künstler Peter Fox mehrere Konzerte für die Bewohner:innen an Berliner Brennpunkten. Eintritt frei. Für alle. Mit kompletter Band, Tänzer:innen, Licht und Soundsystem an Orten, die oftmals im Fokus gesellschaftlicher Debatten stehen und teilweise bundesweite Bekanntheit erlangt haben. In der Dämmerung einer aufgeheizten Stadt feiern Menschen miteinander, die in ihren Nachbarschaften zunehmend aneinander vorbeileben. "Block Party - Peter Fox feiert mit Berlin" ist ein 100-minütiger Konzert- und Dokumentarfilm und ab dem 25. März in der ARD Mediathek verfügbar.

Musik trifft auf Bürokratie

Peter Fox plant gezielt Auftritte in Problemvierteln der Hauptstadt: Zwischen den Sprungtürmen im Columbiabad, auf den Bolzplätzen vor dem Wohnpark Pallasseum und in den Grünanlagen des Görlitzer Parks will der gebürtige Berliner die Menschen vereinen und feiern. Doch die Planung der Konzerte steckt voller bürokratischer Hindernisse und lässt Zweifel aufkommen.

Nachwuchsmusiker:innen im Rampenlicht

Die Dokumentation "Block Party" von Regisseur David Seeberg vereint mitreißende Konzertaufnahmen mit authentischen Großstadtgeschichten. Neben Peter Fox stehen dabei drei junge Newcomer:innen im Fokus. Durch die Hinweise lokaler Producer oder Streetworker:innen sowie über ein TikTok-Video trifft Peter Fox auf Rapper Kevin (31), Sängerin Cerin (16) und Rapper/Producer Nik (24).

Drei Wege, eine Bühne

Kevin ist in Neukölln geboren und aufgewachsen. Seit seiner Jugend macht er unter dem Künstlernamen "44 Grad" Musik. Er ist hauptberuflich Erzieher, angefangen hat er mit Hip-Hop-Workshops im Jugendbereich. Cerin ist Schülerin in Gropiusstadt, ihre Eltern stammen aus dem Libanon. Die Musik ist ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens, für den Auftritt schreibt sie ihren ersten eigenen Song. Nik wohnt in Marzahn seitdem er 17 Jahre alt ist. Seine schwierige Kindheit verarbeitet er durch die Musik - sie ist sein Zufluchtsort.

Musik, Träume und Geschichten, die bewegen

Ein filmisches Porträt über Träume, Musik und die Energie Berlins. Zum einen erlebt das Publikum eine einzigartige Konzertreihe an eindrucksvollen Orten, zum anderen erzählt "Block Party" die emotionale Geschichte dreier Protagonist:innen und deren Leidenschaft für Musik. Ihre Erlebnisse spiegeln Perspektivlosigkeit und Frustration wider, aber auch Solidarität, Lebensfreude und Zuversicht.

"Block Party - Peter Fox feiert mit Berlin"

"Block Party - Peter Fox feiert mit Berlin" ist eine Produktion der Florida Factual im Auftrag des SWR, rbb, ARD Kultur und hr. Die Dokumentation ist ab dem 25. März in der ARD Mediathek verfügbar.

