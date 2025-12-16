ZDF

Sonntag, 1. Februar 2026, 3.55 Uhr

Bin ich gut im Bett? – Das macht Männern Druck!

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 1. Februar 2026, 3.55 Uhr Terra Xplore Bin ich gut im Bett? – Das macht Männern Druck! Moderation: Leon Windscheid Der Mann kann immer: Werbung, Pornos und Popkultur prägen dieses Verständnis von Männlichkeit. Was passiert, wenn aus Lust Pflicht wird, Zweifel entstehen und niemand darüber spricht. Leon Windscheid trifft Max. Im Gespräch erzählt er, wie ihn Performancedruck lähmte – Dating-Erfahrungen endeten in Erektionsproblemen, Scham und Selbstzweifeln. Erst ein ehrliches Gespräch mit seinem besten Freund Jona veränderte alles. Der Sexualpsychologe Dr. Christoph J. Ahlers erklärt Leon Windscheid, wie Rollenmuster, Leistungsdenken und Pornografie unser Selbstbild im Bett prägen. Und warum guter Sex nichts mit Kontrolle zu tun hat, sondern mit Vertrauen und Kommunikation.

