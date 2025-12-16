PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 1. Februar 2026, 3.55 Uhr
Bin ich gut im Bett? – Das macht Männern Druck!

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten:

Sonntag, 1. Februar 2026, 3.55 Uhr
Terra Xplore
Bin ich gut im Bett? – Das macht Männern Druck!
Moderation: Leon Windscheid

Der Mann kann immer: Werbung, Pornos und Popkultur prägen dieses Verständnis von Männlichkeit. Was passiert, wenn aus Lust Pflicht wird, Zweifel entstehen und niemand darüber spricht.

Leon Windscheid trifft Max. Im Gespräch erzählt er, wie ihn Performancedruck lähmte –  Dating-Erfahrungen endeten in Erektionsproblemen, Scham und Selbstzweifeln. Erst ein ehrliches Gespräch mit seinem besten Freund Jona veränderte alles.

Der Sexualpsychologe Dr. Christoph J. Ahlers erklärt Leon Windscheid, wie Rollenmuster, Leistungsdenken und Pornografie unser Selbstbild im Bett prägen. Und warum guter Sex nichts mit Kontrolle zu tun hat, sondern mit Vertrauen und Kommunikation.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

