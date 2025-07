Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG

Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke empfängt Japans Botschafterin I.E. Mitsuko Shino am Takeda Standort in Oranienburg

Offizieller Antrittsbesuch der japanischen Botschafterin I.E. Mitsuko Shino bei Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident Brandenburg

Begrüßung durch Takedas Produktionsvorstand Dr. Thomas Wozniewski, Deutschland-Geschäftsführerin Dr. Ingeborg R. Borgheim sowie Geschäftsführerin und Standortleiterin des Werks in Oranienburg Chris Buttkus

Gemeinsamer Besuch des globalen Takeda Produktionsstandorts in Oranienburg

Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke hat am Donnerstag, den 10. Juli 2025, die Botschafterin Japans in Deutschland, I.E. Mitsuko Shino, zu ihrem offiziellen Antrittsbesuch im Bundesland Brandenburg empfangen. Der Besuch fand am Produktionsstandort des japanischen Pharmaunternehmens Takeda in Oranienburg statt. Im Rahmen des Besuchs stand unter anderem ein gemeinsamer Rundgang am Produktionsstandort Takedas auf dem Programm. Die Staatskanzlei des Landes Brandenburg hatte den Takeda Standort als Begegnungsort für diesen besonderen Anlass ausgewählt.

Der Besuch unterstreicht die engen wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zwischen Brandenburg und Japan. Ministerpräsident Dr. Woidke betonte die Bedeutung der Partnerschaft: "Die langjährige Zusammenarbeit mit Japan ist ein wichtiger Pfeiler unserer internationalen Beziehungen. Der Takeda Standort Oranienburg zeigt eindrucksvoll, wie erfolgreich japanische Unternehmen in Brandenburg investieren und zur wirtschaftlichen Stärke unseres Landes beitragen."

Botschafterin Shino pflichtete den Ausführungen von Ministerpräsident Dr. Woidke bei und betonte anschließend: "Takeda ist eines der größten pharmazeutischen Unternehmen Japans und leistet einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit der Menschen weltweit sowie für die Wirtschaft Deutschlands und Berlin-Brandenburgs. Inmitten einer zunehmend schwieriger werdenden internationalen Lage kommt der japanisch-deutschen Zusammenarbeit eine immer größere Bedeutung zu und ich hoffe auf ihre weitere Entfaltung."

Dr. Thomas Wozniewski, Global Manufacturing & Supply Officer und Mitglied des Takeda Executive Teams, betonte: "Für Takeda ist Deutschland ein bedeutender Produktionsstandort innerhalb Takedas globalem Produktionsnetzwerk. Unsere langfristigen Investitionen in innovative Technologien, in Digitalisierung und künstliche Intelligenz als auch in Umweltschutz unterstreichen unser nachhaltiges Engagement in Deutschland. Die Qualität unserer Mitarbeiter und das langfristige Bekenntnis aller Beteiligten zum Pharmastandort Deutschland sind wesentliche Voraussetzungen für uns, um hier dauerhaft erfolgreich zu sein."

Der Besuch beinhaltete neben einem nicht presseöffentlichen Austausch auch einen Rundgang durch die Produktionsanlagen.

Brandenburg pflegt seit vielen Jahren enge Beziehungen zu Japan, insbesondere zur Präfektur Saitama. Die Kooperation umfasst unter anderem Schulpartnerschaften, Sportleraustausch und gemeinsame Messeauftritte - aktuell auch auf der Expo 2025 in Osaka.

Mit einer Gesamtinvestitionssumme von insgesamt 100 Millionen Euro, davon 23 Millionen Euro Unterstützung durch das Land Brandenburg, investierte Takeda 2017 in den Ausbau seines traditionsreichen und zugleich hochmodernen Produktionsstandorts in Oranienburg. Mit dieser strategischen Maßnahme wurden die Kapazitäten deutlich erweitert, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken und Patientinnen und Patienten weltweit mit lebensverändernden Medikamenten zu versorgen.

Takeda betreibt in Oranienburg seit 2011 einen hochmodernen Produktionsstandort, der auf eine über 140-jährige Geschichte zurückblickt. Die rund 700 Mitarbeitenden stellen dort jährlich über fünf Milliarden Tabletten und Kapseln für den deutschen und internationalen Markt her.

Über Takeda

Takeda will die Gesundheit von Menschen verbessern und der Welt eine schönere Zukunft ermöglichen. Unser Ziel ist es, in unseren therapeutischen und unternehmerischen Kernbereichen lebensverändernde Therapien zu erforschen und bereitzustellen - dazu gehören gastroenterologische und entzündliche Erkrankungen, Seltene Erkrankungen, Plasmabasierte Therapien, Onkologie, Neurowissenschaften und Impfstoffe. Im Rahmen von Partnerschaften wollen wir die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten verbessern und mit unserer dynamischen und vielfältigen Pipeline neue Behandlungsmöglichkeiten schaffen. Takeda in Deutschland gehört mit 2.300 Mitarbeitenden zu den weltweit größten Landesgesellschaften von Takeda. www.takeda.de

