Personalia: Dr. Ingeborg R. Borgheim wird Geschäftsführerin von Takeda in Deutschland

Takeda in Deutschland unter neuer Führung: Borgheim folgt Delay als Sprecherin der Geschäftsführung nach

Pharmastrategie der Bundesregierung bildet ein solides Fundament, Verlässlichkeit und langfristige Planungsmöglichkeit sind für Takeda entscheidend

Aus der Erfahrung unterschiedlicher Gesundheitssysteme und innovativer Therapieansätze wird Borgheim wesentliche Impulse zu aktuellen Themen beisteuern

Dr. Ingeborg R. Borgheim wird Sprecherin der Geschäftsführung der Takeda GmbH und übernimmt damit die Leitung von Takeda in Deutschland. Sie folgt in dieser Funktion zum 01.04.2025 Jean-Luc Delay, der gleichzeitig zum Präsidenten der Region Europa-Kanada von Takeda berufen worden ist.

Ingeborg R. Borgheim: "Wir sind in einer dynamischen Zeit - die Pharmastrategie der Bundesregierung bildet ein solides Fundament und sorgt für verlässliche Rahmenbedingungen. Verlässlichkeit und langfristige Planungsmöglichkeit sind für uns als forschendes internationales Pharmaunternehmen in Deutschland entscheidend. Takeda als wichtiger Arbeitgeber mit über 2.000 Mitarbeitenden, mit zwei großen Produktionsstandorten in Deutschland und als führendes Unternehmen im Bereich gastroenterologische und entzündliche Erkrankungen, Seltene Erkrankungen, Plasmabasierte Therapien, Onkologie, Neurowissenschaften und Impfstoffen, hat großes Interesse an einem konstruktiven Austausch mit allen Beteiligten im Gesundheitssystem. Die Verfügbarkeit von innovativen Therapien, um das Leben von Patientinnen und Patienten zu verbessern, und die Nutzung der digitalen Möglichkeiten im Gesundheitsbereich sind mir ein besonderes Anliegen, dafür werde ich mich mit ganzer Kraft einsetzen. Mit großer Vorfreude und einer klaren Vision, die Gesundheitsversorgung zukunftsorientiert und patientenzentriert mitzugestalten, werde ich die neue Aufgabe aufnehmen."

Jean-Luc Delay: "Es freut mich besonders, dass Ingeborg R. Borgheim die Leitung von Takeda in Deutschland übernehmen wird. Sie ist aufgrund ihrer internationalen Führungserfahrung und mit ihrem Hintergrund in Wissenschaft, Medizin und Unternehmensführung ideal auf diese Position vorbereitet. Ingeborg Borgheim wird mit ihrer Erfahrung unterschiedlicher Gesundheitssysteme und aus der Perspektive innovativer Therapieansätze für Patientinnen und Patienten wesentliche Impulse zu aktuellen Themen und in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Gesundheitswesen beisteuern."

Borgheim ist Norwegerin, hat einen Master in Physiology und hat an der Universität Oslo zu Cholesterol und Cardiovascular Diseases promoviert. Sie startete 2014 bei Takeda als Geschäftsführerin Norwegen und wurde danach Leiterin der Region Nordics. Seit 2021 ist sie in verschiedenen Positionen in Takedas Europa-Kanada (EUCAN) Zentrale in Zürich, Schweiz tätig. Dort hatte sie zunächst die Verantwortung für den Geschäftsbereich Gastroenterologie inne, wurde anschließend zum Head of Strategy EUCAN ernannt und leitet aktuell als Head Data, Digital and Technology EUCAN den digitalen Bereich. In ihrer bisherigen und in ihrer neuen Rolle ist Borgheim Mitglied des Takeda EUCAN Executive Teams. Sie wird an Jean-Luc Delay berichten. Borgheim ist verheiratet und hat 4 Kinder.

Über Takeda

Takeda will die Gesundheit von Menschen verbessern und der Welt eine schönere Zukunft ermöglichen. Unser Ziel ist es, in unseren therapeutischen und unternehmerischen Kernbereichen lebensverändernde Therapien zu erforschen und bereitzustellen - dazu gehören gastroenterologische und entzündliche Erkrankungen, Seltene Erkrankungen, Plasmabasierte Therapien, Onkologie, Neurowissenschaften und Impfstoffe. Im Rahmen von Partnerschaften wollen wir die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten verbessern und mit unserer dynamischen und vielfältigen Pipeline neue Behandlungsmöglichkeiten schaffen. Takeda in Deutschland gehört mit über 2.000 Mitarbeitenden zu den weltweit größten Landesgesellschaften von Takeda. www.takeda.de

