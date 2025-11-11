MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Jetzt Tickets sichern für den MDR-Tag in Schierke: „Hol dir deine Show!“ am 5. Dezember live aus der Feuerstein-Arena

Leipzig (ots)

Mitten im winterlichen Schierke heißt es am 5. Dezember wieder: „Hol dir deine Show!“. Die beliebte MDR-Show macht jedes Mal in einem anderen Ort Mitteldeutschlands Station und entsteht gemeinsam mit den Menschen vor Ort. Ab dem 12. November ist das Ticketing freigeschaltet. Der Eintritt ist frei. Diesmal mit dabei sind u. a. Ramon Roselly, Anna-Carina Woitschack und Stereoact.

Am 5. Dezember verwandelt sich die Schierker Feuerstein-Arena in eine glitzernde Winterkulisse mitten im Harz – mit viel Eis, Musik und Emotionen. Schon am Nachmittag ist der MDR mit seinem Publikum im Austausch und lädt zu einem besonderen Tag voller Begegnungen ein.

Ab 16.00 Uhr gibt es „MDR um Vier – Der starke Osten“ live im MDR-Fernsehen und der ARD-Mediathek. Sternekoch Robin Pietsch, selbst ein echter Harzer, zaubert gemeinsam mit Moderator Peter Imhof winterliche Genüsse. MDR-Reporterinnen und -Reporter sind im Ort unterwegs, sprechen mit Vereinen, Kunsthandwerkerinnen und Einwohnern – und zeigen, wie sich Schierke auf den großen Showabend vorbereitet.

Der Höhepunkt des MDR-Tages folgt um 20.15 Uhr mit der großen Live-Show „Hol dir deine Show!“. Inmitten von schlittschuhlaufenden Gästen entsteht eine stimmungsvolle Winterparty voller Musik, Emotionen und Überraschungen. Durch den Abend führen Julia Krüger und Peter Imhof. Auf der Bühne stehen unter anderem Ramon Roselly und Anna-Carina Woitschack, die gemeinsam mit regionalen Talenten für unvergessliche Momente sorgen.

„Hol dir deine Show!“ ist keine klassische MDR-Produktion, sondern ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Ort: Von der Themenwahl über die musikalischen Gäste bis hin zu den Filmbeiträgen – alles entsteht in enger Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort. So wird auch Schierke selbst zum Star – mit seinen Geschichten, Gesichtern und winterlichen Kulissen.

Wer live dabei sein möchte, kann sich ab dem 12. November unter mdr.de/holdirdeineshow Tickets sichern. Die Plätze sind begrenzt.

Einladung zur exklusiven Redaktionskonferenz am 24. November

Gemeinsam mit der Gemeinde Schierke lädt der MDR Medienvertreterinnen und Medienvertreter zudem herzlich ein, exklusiv hinter die Kulissen zu blicken – noch vor der nächsten großen Ausgabe von „Hol dir deine Show!“ mit Ramon Roselly, Anna-Carina Woitschack, Stereoact und vielen weiteren Gästen.

Erleben Sie hautnah, wie die Show entsteht. Wie werden Themen und Gäste ausgewählt? Wie wird Schierke selbst Teil des Showkonzepts? Wie formen sich aus Skizzen Bühnenpläne, wie funktioniert die Logistik – und wie verwandelt sich ein kleiner Ort in die Kulisse einer großen MDR-Produktion?

Wann: Montag, 24. November, 18 Uhr. Wo: "Mephisto-Bar" der Feuerstein-Arena. Akkreditierung: Bitte wenden Sie sich per E-Mail bis 21. November mit Namen, Kontaktdaten und Medium/Kanal an kommunikation-desk@mdr.de.

Wir freuen uns, Sie zu diesem besonderen Blick hinter die Kulissen zu begrüßen.

