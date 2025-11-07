MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR mit Bremer Fernseh- und Digitalpreis geehrt

Der MDR freut sich über die Auszeichnung mit dem Bremer Fernseh- und Digitalpreis, den er für die Reportage „Kokainjagd im Hafen – Hamburgs Kampf gegen die Kartelle“ im Rahmen von „ Y-Kollektiv“ in der Kategorie „Beste investigative Leistung“ gewonnen hat. Die Preisverleihung fand am 7. November in Bremen statt.

Christina Herßebroick, Leiterin der MDR-Hauptredaktion Gesellschaft: „Frederik Fleig ist mit der Y-Reportage ‚Kokain-Jagd im Hafen‘ ein außergewöhnlich dichter und spannender Film gelungen, der Einblicke in eine Szene gewährt, die sich der Kamera normalerweise entzieht. Diese herausragende Reportage zeigt eindrucksvoll, wie wir gemeinsam mit mitteldeutschen Produzentinnen und Produzenten journalistisch relevante Themen mit überregionaler Strahlkraft realisieren können.“

Kokain ist eine der lukrativsten Drogen weltweit und der Hamburger Hafen hat sich zu einem zentralen Umschlagplatz entwickelt. Fast wöchentlich melden Polizei und Spezialeinsatzkommandos beträchtliche Funde. Allein beim letzten großen Fund beschlagnahmten die Behörden insgesamt 35,5 Tonnen Kokain. Trotz dieser Dimensionen gehen Experten davon aus, dass nur etwa 5-10 Prozent des aus Südamerika geschmuggelten Kokains entdeckt und beschlagnahmt werden. Der Rest findet seinen Weg in die Nasen der Konsumenten. Die Stadt Hamburg hat im November 2023 das „Bündnis Sicherer Hafen Hamburg“ gegründet, um dem Kokshandel den Kampf anzusagen. Reporter Frederik Fleig will verstehen, welche Ausmaße der Schmuggel am Hamburger Hafen angenommen hat, wie die Logistik der Kartelle aussieht und wer alles mitverdient am lukrativen Geschäft mit Kokain. Dafür begleitet er zwei Einsätze bei einer Spezialeinheit des Zolls, die sich mit dem Kokainschmuggel befasst und spricht mit dem polizeilichen Leiter des neuen Hamburger Hafensicherheitszentrums.

Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis

Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis, der ARD-Wettbewerb für exzellenten Regionaljournalismus kürt mit Unterbrechungen seit 1974 das Beste aus Regionalfernsehen, später regionalen Web-Produktionen und neuerdings auch digitalen Projekten und Formaten. Er wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen. Zahlreiche prominente Autoren erhielten ihn bereits, unter anderem auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg.

