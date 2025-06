rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner im rbb24 Inforadio: "Kein Behörden-Ping Pong mehr"

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat in Aussicht gestellt, dass sich die vom Berliner Abgeordnetenhaus beschlossene Verwaltungsreform schon bald bemerkbar machen wird.

Im rbb24 Inforadio sagte er am Freitag: "Ich glaube, dass die Stimmung und die Strukturen in der Verwaltung schon jetzt ganz anders werden. Denn die Mitarbeiter haben ja auch unter den Strukturen gelitten. Das Gesetz tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. (...) Es ist eine große Verwaltungsreform und es wird auch noch ein bisschen dauern, bis sie komplett implementiert ist. Aber ich bin mir sicher, dass die Berlinerinnen und Berliner das dann zeitnah spüren."

Man arbeite beispielsweise daran, dass Bürgerinnen und Bürger schneller Termine bei den Bürgerämtern bekommen. "Das Entscheidende, das viele Berlinerinnen und Berliner und Unternehmen wirklich genervt hat, ist die fehlende Zuständigkeit. Dies ´Behörden-Ping-Pong´ wird es nicht mehr geben", so Wegner.

Es gebe künftig sehr klare Zuständigkeiten und eine stärkere gesamtstädtische Steuerung.

