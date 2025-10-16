Omaze

Landhaus mit Bergpanorama in Oberbayern im Wert von über 2,7 Millionen Euro bei Omaze zu gewinnen

München (ots)

Die Omaze Millionen Euro Haus Lotterie präsentiert ihren nächsten Hauptpreis - ein Landhaus im bayerischen Alpenvorland, nur rund eine Stunde von München entfernt. Neben dem Landhaus im Wert von über 2,7 Millionen Euro erhält der die Gewinnerin oder Gewinner zusätzlich 100.000 EUR in bar.

Unterstützt wird dabei der Deutsche Tierschutzbund mit einer garantierten Spendensumme von mindestens 500.000 Euro.

Ein Landhaus voller Besonderheiten

Mit seinem unverbaubaren Blick auf die Alpen vereint das Landhaus in Oberbayern rustikale Gemütlichkeit mit modernem Luxus. Schon beim Betreten fällt die großzügige Raumgestaltung auf: Lichtdurchflutete Zimmer, edle Holzböden und handwerkliche Details schaffen ein Ambiente, das zugleich stilvoll und einladend wirkt. Die offene Schreinerküche mit großer Kochinsel bildet das Herzstück des Hauses - ein Ort, an dem Familie und Freunde zusammenkommen.

Für Erholung und Freizeit bietet das Anwesen alles, was man sich wünschen kann. Der Entertainment-Bereich mit Heimkino und Billardtisch lädt zu geselligen Abenden ein, während der private Wellnessbereich mit Sauna, Fitnessraum und die beheizte Außenwanne Entspannung pur garantiert. Ergänzt wird das Ganze durch moderne Smart-Home-Technologie und eine nachhaltige Photovoltaikanlage, die höchsten Wohnkomfort mit Umweltbewusstsein verbindet.

Das Haus überzeugt nicht nur im Inneren: Auch der Außenbereich ist ein echtes Highlight. Auf Balkonen und Terrassen lässt sich von früh bis spät die Sonne genießen, während der weitläufige Garten Raum für Ruhe und Natur bietet. Dank seiner Lage ist das Haus ein perfekter Ausgangspunkt für Aktivitäten - ob Skifahren im Winter, Baden im Schliersee oder Tegernsee im Sommer oder Ausflüge nach München. Hier trifft alpiner Lifestyle auf höchste Lebensqualität.

Das Landhaus wird vollständig eingerichtet und ohne offene Grunderwerbsteuer, Hypotheken oder Notarkosten übergeben - inklusive 100.000 EUR Startgeld. Die Gewinnerin oder der Gewinner kann selbst entscheiden: einziehen, vermieten oder verkaufen.

Leben zwischen Bergen und Seen

Das Landhaus liegt mitten in der Natur und doch bestens angebunden. In nur 15 Minuten erreicht man den Schliersee, in 20 Minuten den Tegernsee, und die Skigebiete Spitzingsee, Sudelfeld und Wendelstein sind praktisch vor der Haustür. München ist nur eine Stunde entfernt - ideal für alle, die zwischen Stadt und Natur pendeln möchten.

Gewinnen und dabei Gutes tun

Mit dem Kauf eines Loses unterstützt man den Deutschen Tierschutzbund. Omaze garantiert eine Spende von mindestens 500.000 EUR für die Organisation, die sich seit Jahrzehnten für Tiere in Not einsetzt.

Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, erklärt:

"Mit der Unterstützung von Omaze erreichen wir noch mehr Menschen und können unsere Arbeit für den Schutz von Tieren weiter ausbauen. Jeder Loskauf trägt dazu bei, Tieren in Not eine Stimme zu geben."

Die Premiere der Hausverlosung von Omaze erbrachte für die erste Partnerorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit eine Spendensumme von 1.000.000 Euro.

Matt Pohlson, CEO und Co-Gründer von Omaze, ergänzt:

"Dieses Landhaus in Oberbayern verkörpert alles, wofür unsere Haus-Lotterie steht: außergewöhnliche Architektur, eine traumhafte Lage und die Chance, Gutes zu tun. Wir sind stolz, mit dem Deutschen Tierschutzbund einen Partner zu haben, der sich seit Jahrzehnten für Tiere einsetzt - und freuen uns, dass unsere Teilnehmer mit jedem Los direkt zum Schutz von Tieren beitragen."

Attraktive Bonuspreise

Zusätzlich zum Hauptpreis warten weitere attraktive Gewinne - darunter ein nagelneuer Audi SQ7 im Wert von über 130.000 Euro sowie 50.000 Euro in bar. Lose für das Landhaus in Oberbayern sind bis zum 27. Dezember auf omaze.de erhältlich. Für das Alpenhaus in der Nähe vom Starnberger See, das einen Wert von 2,8 Millionen Euro hat, können Lose noch bis zum 26. Oktober auf omaze.de erworben werden.

