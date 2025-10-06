Omaze

Vom Pechvogel zum Glückspilz - Mann gewinnt Land Rover im Wert von über 110.000 Euro

Köln (ots)

Bastian (48) aus Nordrhein-Westfalen hat bei der Soziallotterie von Omaze einen Land Rover Defender im Wert von über 110.000 EUR gewonnen - und für ihn bedeutet der Gewinn weit mehr als nur ein Fahrzeug.

Sieben Jahre lang drehte sich bei Bastian (48) aus Erftstadt bei Köln alles nur um Baustellen, Gerichtsverfahren und finanzielle Sorgen. Der Hausbau wurde zur Belastungsprobe für seine ganze Familie - körperlich, seelisch und finanziell. "Wir hatten jahrelang Stress mit unserem Hausbau, da der Bauträger insolvent gegangen war- das hat uns ausgelaugt. Irgendwann habe ich nicht mehr geglaubt, dass wir das alles schaffen", erinnert er sich.

Und dann, ausgerechnet jetzt, wo er fast den Glauben an das Glück verloren hatte, stand plötzlich ein Land Rover Defender vor seiner Tür.

"Am Anfang dachte ich: Das ist bestimmt nicht echt. Meine Frau ist Anwältin und meinte gleich: Da bist du wieder auf irgendwas reingefallen. Ich habe Omaze direkt angeschrieben, weil ich dachte, das kann nicht stimmen. Und als dann die Bestätigung kam, konnte ich es immer noch kaum glauben", erzählt Bastian.

"Das war wie Medizin für die Seele"

Als schließlich die Omaze-Crew mit Konfetti und dem Defender vor seinem Haus stand, konnte er es realisieren: "Da habe ich verstanden: Es ist wirklich echt. Das war wie Medizin für die Seele."

Für Bastian war es mehr als nur ein Gewinn. "Alle haben sich ehrlich mit mir gefreut - das war fast noch schöner als der Gewinn selbst. Diese Wärme, diese Umarmungen, dieses Miteinander - das kannst du nicht kaufen. Das war unbezahlbar."

Vom Zweifel zum Neuanfang

Die schweren Jahre haben Spuren hinterlassen. "Nach so einer langen Zeit voller Sorgen habe ich fast nicht mehr an Glück geglaubt. Als dann dieser Gewinn kam, hatte ich zum ersten Mal seit Langem das Gefühl: Jetzt darf ich mal durchatmen. Das ist ein echter Neuanfang."

Der Land Rover Defender - Alleskönner für den Alltag

Der Land Rover Defender 110 V8 kommt in Premium Schwarz Metallic und 22-Zoll-Leichtmetallfelgen. Unter der Haube arbeitet ein leistungsstarker 5,0-Liter V8 Kompressor, der den Defender in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Weitere Features sind Allradantrieb mit Untersetzung, ein elektronisches Luftfahrwerk, Terrain Response 2, Matrix-LED-Scheinwerfer sowie eine elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung.

Glück, das auch anderen hilft

Besonders wichtig ist Bastian, dass sein Glück auch anderen zugutekommt: "Ich habe mitgemacht, weil ich wusste, dass man dabei auch Gutes tut. Man kauft ein Los, hat ein bisschen Hoffnung - und unterstützt gleichzeitig etwas Sinnvolles. Das macht den Unterschied: Ich habe nicht nur gewonnen, sondern auch geholfen."

Die nächste Chance

Als Hauptpreis gibt es ein bezugsfertiges Architektenhaus im Wert von 2,8 Mio. Euro inklusive Einrichtung zu gewinnen: 400 m² Wohnfläche, 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, Bio-Sauna, und das Ganze in traumhafter Lage in der Nähe vom Starnberger See zwischen München und den Alpen. Zusätzlich gibt es 100.000 EUR in bar dazu. Der Gewinner kann selbst entscheiden: einziehen, vermieten oder verkaufen. Lose können bis zum 26. Oktober auf omaze.de erworben werden.

