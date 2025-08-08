Omaze

Lehrer gewinnt 2.5 Mio. Euro Luxusvilla von Omaze während er mit seiner Familie im Urlaub ist

München (ots)

Ein Lehrer und ehemaliger Fußballtrainer hat den Schlüssel zu einer 2,5-Millionen-Euro-Villa an der Mecklenburgischen Seenplatte gewonnen - samt 100.000 EUR in bar - und kann nun direkt am Plauer See leben.

Burak B., 51, hat die erste Omaze Million Euro Haus Lotterie in Deutschland gewonnen und ist jetzt stolzer Besitzer einer von der Bauhaus-Architektur inspirierten Vier-Zimmer-Villa mit Blick auf einen der schönsten Seen des Landes. Eine malerische Gegend, die auch von Prominenten wie Barbara Schöneberger, Mariella Ahrens und Sylvie Meis als Erholungsort geschätzt wird.

Die markante Villa liegt nur wenige Schritte vom Wasser entfernt und bietet über 325 m² Design-Wohnfläche auf einem mehr als 2.500 m² großen privaten Grundstück - mit großzügiger Dachterrasse, abgesenktem Wohnbereich und bodentiefen Fenstern, die Luxus im Inneren mit der Schönheit der Natur draußen verschmelzen lassen.

Buraks neues Zuhause ist schuldenfrei, alle Kosten sind gedeckt. Zusätzlich erhält er 100.000 EUR in bar - eine Summe, die sein Leben verändert - und er hat die Wahl: selbst einziehen, vermieten oder verkaufen und zum Multimillionär werden.

Entscheidet sich Burak dafür, die Villa zu behalten, kann er mit den 100.000 EUR die laufenden Kosten über viele Jahre bequem decken. Möchte er es vermieten, schätzen lokale Makler die monatlichen Einnahmen auf bis zu 3.500 EUR.

Burak, der für nur 25 EUR ein Gewinnlos kaufte, arbeitet als Grundschullehrer und lebt mit seiner Frau Vivien und ihren zwei Kindern (15 und 17) im Großraum Berlin.

Die ultimative Freiheit am Plauer See

Als Burak von seinem Gewinn erfuhr, war er gerade in der Türkei - eine Überraschungsreise, geplant von seiner Frau. "Wir waren tatsächlich noch im Urlaub, als unsere Nachbarn anriefen. Sie dachten, bei uns stünden Einbrecher vor der Tür. Dabei war es Omaze, die uns mitteilen wollten, dass wir den Hauptpreis gewonnen haben!"

Burak kann es immer noch kaum fassen: "Ich habe mir die Bilder und Videos so oft angesehen. Dass das jetzt wirklich uns gehört, ist einfach lebensverändernd."

Die Familie pendelt regelmäßig, um ihren Sohn bei seiner Fußballkarriere zu unterstützen - und die Villa liegt genau auf halber Strecke. Burak scherzte mit seiner Familie, dass das der perfekte Ort wäre. "Ich hätte nie gedacht, dass wir tatsächlich gewinnen würden", sagt er. Die Villa ist wie ein Luxushotel - und es gehört uns."

"Wir haben unser jetziges Haus mit viel Eigenleistung und Hilfe von Freunden gebaut - es war 15 Jahre lang unser Zuhause", sagt Vivien. "Ich habe nie von einem begehbaren Kleiderschrank oder einer freistehenden Badewanne mit Seeblick geträumt. Jetzt darf ich das jeden Tag genießen. Das ist einfach das beste Gefühl der Welt."

Buraks Mutter verstarb vor drei Jahren und freute sich immer über jedes Glück, das ihrer Familie widerfuhr. Dass sie die Villa genau an ihrem Geburtstag gewannen, ist für Burak ein klares Zeichen: "Ich bin mir sicher, dass meine Mutter das für uns möglich gemacht hat. Ich weiß, dass sie von oben lächelt - und wahrscheinlich noch immer jubelt."

Die 2020 erbaute Omaze-Villa ist ein architektonisches Schmuckstück - es verbindet energieeffiziente Technik mit zeitlosem Bauhaus-Design. Nur einen kurzen Spaziergang vom Plauer See entfernt und mit eigenem Garten als Rückzugsort bietet die Immobilie unvergleichliche Ruhe und modernsten Komfort.

Buraks spektakulärer Hauptgewinn ist ebenso nachhaltig wie stilvoll - ausgestattet mit Fußbodenheizung, betrieben durch eine solarunterstützte Brennwerttherme, elektrische Jalousien, klimatisierten Schlafzimmern und einem hochmodernen Sicherheitssystem.

Der offene Wohnbereich dreht sich um ein abgesenktes Wohnzimmer mit einem 15.000 EUR Designer-Kamin - eingerahmt von Eichenholzparkett, stimmungsvoller Beleuchtung und dreifach verglasten Panoramafenstern. Die luxuriöse Küche verfügt über SMEG-Geräte, einen Teppanyaki-Grill und einen Weinklimaschrank.

Im Obergeschoss bietet die Master Suite eine freistehende Badewanne mit Seeblick, ein maßgefertigtes Ankleidezimmer und Zugang zur 55 m² großen Dachterrasse - ideal für den Morgenkaffee oder ein Glas Wein bei Sonnenuntergang.

Der angelegte Garten verfügt über eine automatische Bewässerungsanlage, ein elektrisches Tor und einen Rasenmähroboter. Eine private Auffahrt führt zur Villa - abgeschieden und ruhig - und doch nur einen kurzen Spaziergang vom Ufer entfernt.

Das Paar, das seit über 30 Jahren zusammen ist, hat das 25-EUR-Los gekauft, um SOS-Kinderdörfer weltweit zu unterstützen. "Wir haben das Haus gesehen und gedacht: Wow, das ist ja in unserer Nähe", erinnert sich Burak. "Selbst wenn man nicht gewinnt - man spendet für etwas Gutes."

Nun freuen sie sich auf den "Sommer unseres Lebens" in einer Villa, die sie als "genau unser Stil" beschreiben. "Man wacht auf, schaut raus und es ist einfach... überwältigend."

Neben Buraks lebensveränderndem Gewinn konnte die Omaze Million Euro Haus Lotterie 1.000.000 EUR für SOS-Kinderdörfer weltweit sammeln - Omaze' erste Partnerorganisation in Deutschland.

SOS-Kinderdörfer weltweit unterstützt benachteiligte Kinder und Familien in Not - durch Bildung, Stabilität und langfristige Perspektiven weltweit.

Barbara Gruner, Vorstandsmitglied von SOS-Kinderdörfer weltweit, sagte:

"Die Fördersumme in Höhe von 1.000.000 Euro, die wir dank Omaze und der vielen Teilnehmer an der Lotterie erhalten, ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Chancengerechtigkeit, hier in Deutschland und weltweit. Mit dieser Unterstützung können wir im Rahmen eines SOS-Stipendienprogramms Jugendlichen durch Studienförderung, Mentoring und psychosoziale Begleitung den Weg in eine selbstbestimmte Zukunft ebnen.

Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass vulnerable Kinder und Jugendliche in Deutschland über ihre Rechte aufgeklärt und Beratung erhalten und in Schulen und Freizeiteinrichtungen an Projekten teilnehmen, die ihre Handlungskompetenzen stärken.

Ein kleiner Teil der Förderung unterstützt ergänzend Bildungsarbeit in einem internationalen Pilotprojekt. So schaffen wir in Indien konkrete Zugänge zu digitaler Bildung, damit junge Menschen unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund Perspektiven für die Zukunft entwickeln können.

Gemeinsam mit Omaze investieren wir dort, wo Chancen fehlen und eröffnen Kindern und Jugendlichen neue Wege in ein selbstbestimmtes Leben."

Das Haus am Plauer See markiert den offiziellen Start von Omaze in Kontinentaleuropa - und die Fortsetzung der Mission, lebensverändernde Spenden für wichtige Zwecke zu sammeln. In Deutschland plant Omaze, in den nächsten drei Jahren 100 Millionen Euro zu investieren.

Matt Pohlson, CEO und Co-Gründer von Omaze, sagte:

"Alle bei Omaze freuen sich riesig für Burak und seine wunderbare Familie, die diese unglaubliche Villa am Plauer See gewonnen haben - und gleichzeitig über 1.000.000 EUR für SOS-Kinderdörfer weltweit sammeln konnten. Dies ist ein stolzer Moment für Omaze, der nicht nur unsere Ankunft in Deutschland markiert, sondern auch unsere erste Spende für wohltätige Zwecke. Omaze ermöglicht es Menschen, spektakuläre Häuser zu gewinnen - und bringt gleichzeitig Wohltätigkeitsorganisationen mit neuen Zielgruppen zusammen. Es ist ein echter Gewinn für alle."

Die nächste Villa in der Omaze Millionen Euro Haus Lotterie befindet sich südlich von München, nahe dem Starnberger See - mit atemberaubendem Blick auf die Alpen.

Teilnahmeschluss ist der 26. Oktober unter www.omaze.de.

Zusätzliche Preise bei Bonusverlosungen sind unter anderem ein BMW 420i Cabrio, ein Porsche Macan und Geldpreise.

Bei dieser Verlosung ist Plan International die Partnerorganisation - mit einer garantierten Mindestspende von 500.000 EUR.

Original-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuell