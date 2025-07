Omaze

Alpenpanorama inklusive - Omaze verlost exklusives Alpen-Haus südlich von München

München (ots)

Die neue Soziallotterie Omaze setzt ihre Millionen Euro Haus Lotterie in Deutschland fort - diesmal mit einer Villa bei München, die mit einem außergewöhnlichen Panoramablick aufwartet und über 2,8 Millionen Euro wert ist. Unterstützt wird dabei die Kinderrechtsorganisation Plan International.

Ultramoderne Architektenvilla mit 400 m² Wohnfläche und Panoramablick auf die Alpen

Inklusive privatem Wellnessbereich mit Bio-Sauna, Design-Kamin, Fitnessstudio und Luxus-Küche

Der Gewinner erhält zusätzlich 100.000 EUR in bar, um sich einzuleben

Mindestens 500.000 EUR Spende sind für Plan International garantiert

Die Millionen Euro Haus Lotterie von Omaze geht mit ihrem zweiten spektakulären Highlight weiter: einer modernen Villa mit Alpenblick südlich von München, in direkter Nähe zum Starnberger See - Wert: über 2,8 Millionen Euro.

Dieses architektonische Meisterwerk befindet sich auf einem erhöhten Grundstück mit freier Sicht auf die majestätischen Alpen - eine Kombination aus Ruhe in der Natur und modernstem Design.

Die Immobilie ist hypothekenfrei, alle Gebühren sind abgedeckt und bezugsfertig. Der Gewinner erhält zusätzlich 100.000 EUR in bar - und kann selbst einziehen, vermieten oder verkaufen - und zum Multimillionär werden.

Die Villa bietet sechs exquisit gestaltete Räume auf rund 400 m² Wohnfläche - darunter zwei luxuriöse Schlafbereiche mit En-Suite-Bädern und Ankleiden, eine offene Wohnküche mit Panoramafenstern sowie ein Atelier im Dachgeschoss mit atemberaubendem Ausblick.

Vom gebürsteten Eichenparkett bis zur maßgefertigten Designerküche mit Miele-Geräten - jedes Detail erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Komfort. Der Wohnbereich wird von einem eleganten Designer-Kamin geprägt. Im Untergeschoss befinden sich ein hochwertiges Fitnessstudio, eine Wellnesszone mit Sauna sowie ein Hauswirtschaftsraum mit Hundedusche.

Draußen sorgen eine 14-kWp-Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, ein intelligentes BUS-System und eine effiziente Wärmepumpe für umweltbewussten Luxus. Die Doppelgarage verfügt über eine Wallbox-Ladestation.

Neben der Verlosung der Luxusvilla zugunsten des Gewinners dient die Millionen Euro Haus Lotterie von Omaze auch einem guten Zweck:

Mindestens 500.000 EUR fließen an Plan International - zur Unterstützung von Kindern und insbesondere Mädchen, in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Schutz, für eine gleichberechtigte und nachhaltige Entwicklung.

Petra Berner, Vorstandsvorsitzende von Plan International Deutschland, sagte:

"Wir sehen, dass sich weltweit immer mehr Krisen ausbreiten - bewaffnete Konflikte, Klimawandel und wachsende Armut bedrohen das Leben von Millionen Menschen. Vor allem Kinder und Mädchen sind am stärksten betroffen - weltweit und auch in Deutschland. Unsere Projekte geben ihnen die Chance auf ein sicheres und selbstbestimmtes Leben. Durch die Unterstützung von Omaze können wir noch mehr Menschen erreichen, denen die Rechte von Kindern und Mädchen genauso am Herzen liegen wie uns."

Matt Pohlson, CEO und Gründer von Omaze, ergänzte:

"Wir freuen uns sehr, dieses spektakuläre Anwesen als unser zweites Haus in Deutschland verlosen zu können - ein wahrer Rückzugsort, an dem Luxus auf Natur trifft. Bei Omaze sind wir begeistert, jemandem die Chance auf dieses unglaubliche Zuhause zu geben - und gleichzeitig die großartige Arbeit von Plan International zu unterstützen."

Omaze startete in Deutschland nach seinem großen Erfolg im Vereinigten Königreich - dort wurden bereits 39 Luxusimmobilien verlost und über 100 Millionen Euro für wohltätige Zwecke gesammelt. Unterstützt von Prominenten wie David Beckham, Eddie Redmayne und Olivia Colman revolutioniert Omaze mit seinem Win-win-Modell das Fundraising: lebensverändernde Preise, die lebensverändernde Projekte ermöglichen.

Mit der Villa südlich von München bringt Omaze sein zweites Haus nach Deutschland. In den kommenden drei Jahren wird Omaze 100 Millionen Euro in Deutschland investieren.

Zusätzlich gibt er bis zur Hausverlosungen weitere Bonusverlosungen mit tollen Preisen wie u.a. einem brandneuen BMW Cabrio, einem Porsche Macan + 50.000 EUR, einem Land Rover Defender oder 200.000 EUR in bar.

Die Hauptziehung für die Villa in Icking endet am 28. September.

Lose für das Haus am Plauer See sind ebenfalls noch bis zum 27. Juli auf omaze.de erhältlich. Die Ziehung für die Villa am See mit einem Wert von über 2.5 Millionen Euro endet am Sonntag, den 27. Juli 2025.

Jetzt teilnehmen auf omaze.de - und etwas bewegen!

Über Omaze:

Omaze sammelt erhebliche Spendengelder für wohltätige Zwecke durch Haus- und Preisverlosungen. Jeder Loskauf unterstützt gemeinnützige Organisationen und bietet die Chance auf Traumpreise wie Häuser, Autos oder Geld. Nach dem Erfolg in Großbritannien expandiert Omaze mit seinem einzigartigen Soziallotterie-Modell nach Deutschland - mit dem Ziel, sowohl das Leben der Gewinner als auch das der unterstützten Menschen nachhaltig zu verändern.

Über Plan International:

Plan International ist eine unabhängige Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe. Mädchen und Jungen sollen weltweit die gleichen Rechte und Chancen haben und ihre Zukunft aktiv gestalten. Um das zu erreichen, setzen wir in unseren Partnerländern effizient und transparent Projekte zur nachhaltigen Gemeindeentwicklung um und reagieren schnell auf Notlagen und Katastrophen, die das Leben von Kindern bedrohen. In mehr als 80 Ländern arbeiten wir Hand in Hand mit Kindern, Jugendlichen, Unterstützenden und Partnern jeden Geschlechts, um unsere globalen Ziele zu erreichen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bestärken uns in unserem Engagement.

Original-Content von: Omaze