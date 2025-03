Smurfit Westrock Deutschland GmbH

Design2Market: In nur 6 Wochen zur neuen Lieferbox für Frittenwerk

Mit dem Design2Market-Ansatz hat Smurfit Westrock gemeinsam mit Frittenwerk in kürzester Zeit eine innovative Verpackungslösung entwickelt. Die neue Lieferbox wurde speziell für den Transport von sogenannten Poutines per Fahrradkurier konzipiert. Sie bietet eine praktische und nachhaltige Lösung - entstanden in nur sechs Wochen!

Poutine ist ein kanadisches Gericht, das aus knusprigen Pommes, käsigen Cheese Curds und herzhafter Bratensauce besteht. In Kombination mit kreativen Toppings erfreut es sich wachsender Beliebtheit - insbesondere als Take-Away-Option. Doch genau hier lag bisher die Herausforderung: Wie kann man vier heiße Poutines samt Saucen so transportieren, dass sie unversehrt und appetitlich beim Kunden ankommen?

Durchdachte Verpackung für optimalen Genuss

Die neu entwickelte Box ist aus nachhaltigem Karton gefertigt und wurde gezielt für den Transport in Fahrradrucksäcken konzipiert. Vorfalten im Restaurant ermöglicht eine schnelle und effiziente Handhabung. Belüftungslöcher sorgen dafür, dass die Pommes knusprig bleiben, während kluge Innenaufteilungen ein Verrutschen der Poutines und der Saucen verhindern.

Die Entwickler ließen sich von einer Vielzahl bestehender Verpackungslösungen inspirieren - von klassischen Pizza- und Burgerboxen über Bowlschälchen bis hin zu hochwertigen Geschenkverpackungen. Denn neben der Funktionalität spielte auch das Design eine entscheidende Rolle: Die Verpackung sollte nicht nur praktisch sein, sondern die hochwertigen Kreationen von Frittenwerk auch optisch ansprechend präsentieren.

Design2Market: Agile Entwicklung in kürzester Zeit

Die Verpackung entstand im Rahmen eines Design2Market Projekts - einem agilen Entwicklungsprozess, der von Smurfit Westrock speziell für schnelle, marktorientierte Innovationen entwickelt wurde. In nur 6 Wochen wurde die komplette Verpackungslösung konzipiert, getestet und optimiert.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war die starke Verbindlichkeit beider Partner. Dank eines strukturierten Design Sprints mit fünf zielgerichteten Terminen, an denen jeweils die relevanten Stakeholder involviert wurden, konnte die Verpackung ohne unnötige Feedbackschleifen effizient zur Marktreife gebracht werden. Die Meetings dauerten jeweils nur 45 Minuten, wodurch Frittenwerk Ressourcen schonen und Entscheidungen schneller treffen konnte.

Kundenstimme: Effizienz durch Fokus

Mike Manfred Huth-Sammet, Lead Supply Chain Manager bei Frittenwerk, zeigt sich begeistert: "Man muss sich für ein Design2Market-Projekt zu Beginn des Prozesses klar committen und bei den kurzen, aber fokussierten Meetings mit den richtigen Leuten anwesend sein. Der Lohn ist eine optimale Verpackungslösung, die alle Anforderungen erfüllt. Gleichzeitig spart man durch den effizienten Ablauf enorm Zeit. Letztlich war genau dieses starke Committment der Treiber für den Projekterfolg: kurzer Zeitraum, hohe Verbindlichkeit, alle wichtigen Personen zur richtigen Zeit am Tisch - so kommen Projekte schnell und erfolgreich ans Ziel."

Mit der individuellen Verpackung hat Smurfit Westrock gemeinsam mit Frittenwerk eine praxisnahe und funktionale Lösung entwickelt, die den Lieferalltag effizienter macht und die Qualität der gelieferten Speisen sichert. Das Design2Market-Prinzip beweist, wie schnell und zielgerichtet maßgeschneiderte Verpackungslösungen entstehen können - ein Ansatz, der auch für zukünftige Projekte großes Potenzial bietet.

