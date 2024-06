ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 25/24

Mainz (ots)

Woche 25/24 Sa., 15.6. 12.00 einfach Mensch Bitte Korrektur beachten: Film von Carolin Hillner Bitte streichen: Caroline (Bitte auch für die Wiederholung am So., 16.6., 5.15 Uhr, Sa., 22.6., 12.00 Uhr und So., 23.6.2024, 5.45 Uhr beachten.) Woche 26/24 Do., 27.6. Bitte Programmänderung ab 2.15 Uhr beachten: 2.15 Die Spur (VPS 2.14/HD/UT) Kann KI Wahlen beeinflussen? Gefahr durch Desinformation Film von Greta Buschhaus und Marlene Halser (vom 8.5.2024) Kamera: Tobias Winkel Deutschland 2024 2.45 US-Wahl 2024 (HD/OT/UT) Biden gegen Trump - TV-Duell in Atlanta (Zweikanalton: Deutsch / Englisch) Moderation: Claudia Bates 5.00- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30 ("Hundertmal Frühling" verschiebt sich auf Fr., 28.6.2024, 1.50 Uhr. "Bares für Rares" verschiebt sich auf Do., 11.7.2024, 3.45 Uhr.) Fr., 28.6. Bitte Programmänderung ab 1.50 Uhr beachten: 1.50 Hundertmal Frühling (Text und weitere Angaben s. Do., 27.6.2024, 2.15 Uhr.) (Weiterer Ablauf ab 3.20 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholungen "Terra X: Amazonien" und "Terra X: Unsere Kontinente" entfallen.) Woche 28/24 Do., 11.7. Bitte Programmänderung ab 3.45 Uhr beachten: 3.45 Bares für Rares (VPS 3.44/HD/UT) Deutschlands größte Trödel-Show Moderation: Horst Lichter (Erstsendung 20.12.2023) Deutschland 2023 5.15- hallo deutschland 5.30 (Die Wiederholungen "SOKO Stuttgart" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)

