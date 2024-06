ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 24/24

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Montag, 10. Juni 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Ring mit Saphir, ein Teeservice von Luigi Colani, zwei Designersessel, ein Konvolut von Georg Jensen, eine Konfektdose und drei Comichefte. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 11. Juni 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Rind-Skulptur, einen Wandcontainer, ein Zigarettenetui, ein Dreirad, einen Kugelanhänger und eine Lithografie von Jörg Immendorff. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 12. Juni 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Mikrotom, einen Diamantring, eine Eulenfigur, einen Puppenwagen mit Spieluhr, eine Halskette und ein Gemälde von Rudolf Oppenheim. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 13. Juni 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren Biedermeierschmuck, ein Autogramm von Andy Warhol, ein Gemälde von Edmund Lewis, einen Ring von Baccarat, eine Keramikfigur und ein Nivelliergerät. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 14. Juni 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Deckenleuchte, einen Armreif, eine Bronzefigur, ein Rubincollier mit Diamanten, drei Printenbretter und ein Gemälde von Augusto Lovatti. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell