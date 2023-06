Stadtmarketing Uelzen

Kultursommer-Highlight mit Maite Itoiz und John Kelly

Am 27. August werden die beiden in der Hansestadt Uelzen auftreten und dabei eines von nur zwei Konzerten in Deutschland geben

Hansestadt Uelzen (ots)

Maite Itoiz und John Kelly begeistern als Kultursommer-Highlight die Hansestadt Uelzen

Große Vorfreude für Fans: Das außergewöhnliche Musikduo Maite Itoiz und John Kelly kehrt nach einer langen Pause endlich auf die deutschen Bühnen zurück.

Am 27. August werden die beiden Künstler im Theater an der Ilmenau in der Hansestadt Uelzen auftreten und dabei eines von nur zwei Konzerten in Deutschland geben. Das zweistündige Konzert mit Pause beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. Die Veranstaltung ist Teil des diesjährigen Kultursommers, organisiert vom Eigenbetrieb Kultur | Tourismus | Stadtmarketing. Der Kultursommer verspricht eine Reihe von Highlights und wird für eine kulturelle Belebung Uelzens in den Sommermonaten sorgen.

Maite Itoiz wird mit ihren historischen Klängen zusätzlich die Vorfreude auf das im September stattfindende Hansefest steigern. Die beiden Stars werden bereits am 24. August die Hansestadt besuchen und an einer Stadtführung teilnehmen.

Das bekannte Duo, das für seine harmonischen Duette und instrumentalen Fähigkeiten geschätzt wird, wird nach einer längeren Pause wieder gemeinsam auftreten. Ihr Comeback ist eine Antwort auf die zahlreichen Bitten der Fans um eine Rückkehr und eine Anerkennung für deren treue Unterstützung.

Das Repertoire des Abends umfasst ein Best-of ihrer Songs, das sowohl neue als auch langjährige Fans begeistern wird. Die keltische Harfe, ihre einzigartigen Stimmen und eine Auswahl an Musik aus verschiedenen Kulturen werden im Mittelpunkt ihrer Darbietung stehen. Zudem wird John einige seiner emotionalsten Kelly-Songs präsentieren, als Hommage an das positive Feedback, das er für sein erstes Solokonzert im letzten Jahr erhalten hat.

Die Fans können sich auf eine Vielzahl von Liedern freuen, darunter "El Camino", "Txoria Txori", "Red Shoes", "El Rey de Francia", "Too Many Ways" und "The Legend of the Xana".

Alle Informationen zum Ticketverkauf werden in den nächsten Tagen auf der Webseite www.kultursommer-uelzen.de bekannt gegeben.

Original-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuell