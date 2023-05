Stadtmarketing Uelzen

Transformation: In der Hansestadt Uelzen entsteht ein Kunst- und Kulturquartier am Schnellenmarkt

Erste Sprechstunde "Stadtgeflüster" startet - am Brunnen, der 100-Wassergeschichten flüstern wird

Hansestadt Uelzen (ots)

In der Hansestadt Uelzen entsteht in den nächsten zwei Jahren ein Kunst- und Kulturquartier am Schnellenmarkt. Dieses wird über das Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)" möglich.

In einer Informationsveranstaltung hat Alexander Hass, Leiter des städtischen Eigenbetriebes Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, für die Aufwertung des Schnellenmarkts geworben. Hierbei werden Betreiber für ein Kultur-Café, einen Kunst- und Kulturraum sowie einen Kunstmarkt am Schnellenmarkt oder den angrenzenden Straßen gesucht. Leerstehende Geschäfte werden durch die Hansestadt angemietet und für zwei Jahre mietfrei vergeben.

Bewerbungen können noch bis zum 15. Juni beim Eigenbetrieb eingereicht werden. Eine Jury wird eine Auswahl treffen.

Um noch besser auf die Bedürfnisse der Akteure, Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher*innen einzugehen, wird ab dem 31. Mai 2023 jeden Mittwoch von 12:00 bis 13:00 Uhr eine Sprechstunde "Stadtgeflüster" stattfinden.

Interessierte haben hier die Möglichkeit, über aktuelle Themen der Innenstadt, Kultur oder Tourismus zu diskutieren und Anregungen an den Eigenbetriebsleiter zu vermitteln.

Zudem werden die Ideen zur Umgestaltung der Brunnen von Künstler Georg MÜNCHBACH zu einem interaktiven Flüsterbrunnen präsentiert. In Zukunft soll dieser den Besuchern 100-Wassergeschichten erzählen. Dazu kommt Lichtkunst, Hochkunst und weitere ausgefallende Ideen, die das Quartier beleben sollen.

Die Hansestadt Uelzen geht somit einen weiteren Schritt in Richtung kultureller Vielfalt und attraktiver Gestaltung des Stadtbildes. Nachhaltiges Engagement der Bürgerinnen und Bürger sowie die Zusammenarbeit mit der Kunst-Szene und den Betreibern wird hierbei von großer Bedeutung sein.

Interessierte können sich für ein Gespräch mit Alexander Hass unter Tel. 0581-8006551 anmelden oder einfach spontan vorbeischauen.

Informationen unter www.kts-uelzen.de

Original-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuell