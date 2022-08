Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

NRZ: Weniger Unfälle an nordrhein-westfälischen Bahnübergängen

Essen (ots)

Die Zahl der Unfälle an Bahnübergängen in Nordrhein-Westfalen ist rückläufig. Das teilt die Deutsche Bahn auf Anfrage der in Essen erscheinenden Neue Ruhr/Neue Rheinzeitung (Samstagsausgaben) mit. Waren es im Jahr 2015 noch 26, wurden 2020 noch 16 Unfälle dieser Art erfasst. Eine Auswertung habe Fehlverhalten von Straßenverkehrsteilnehmern als häufigste Unfallursache identifiziert. Seit Jahren wird auch die Zahl ungesicherter Bahnübergänge verringert. Gerade auf dem Land sorgen diese regelmäßig für Gefahrensituationen.

Landesweit gibt es 1998 Bahnübergänge. Davon sind 419 nicht mit sichernden Schranken oder Lichtanlagen ausgestattet.

Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell