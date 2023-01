Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Nachhaltig handeln - Umweltschutz bei Globus Baumarkt

Völklingen (ots)

Mit der Beteiligung an einem europaweiten Mehrwegsystem für Transportverpackungen und einem Top-Kundenservice zur Information und Rücknahme von schadstoffhaltigen Produkten trägt die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG zur Vermeidung von Abfällen bei.

Einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet das Unternehmen durch den Beitritt zur "Euro Plant Tray eG" im Dezember 2022. Ziel der Genossenschaft ist die Einführung eines europaweiten Mehrwegsystems für Transportverpackungen, sogenannte Pflanzen-Trays. "Mit unserer Beteiligung an dieser Initiative möchten wir Einweg-Kunststoff-Abfälle deutlich reduzieren. Denn der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und der Umweltschutz sind uns wichtige Anliegen. Entsprechende Maßnahmen werden im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt", erklärt Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte.

Dazu gehört auch, dass Kunden in den Globus Baumärkten über Entsorgungs- und Rückgabemöglichkeiten schadstoffhaltiger Produkte informiert werden. Hier schnitten die Globus Baumärkte in einem Ende 2022 veröffentlichten Branchenvergleich überdurchschnittlich gut ab. Für ihren Service-Check stattete die Deutsche Umwelthilfe (DUH) 26 Filialen von insgesamt zehn Baumarktketten Testbesuche ab, um die Informations- und Rücknahmeangebote zur umweltfreundlichen Sammlung und Entsorgung von Elektroaltgeräten, Energiesparlampen und Bauschaumdosen zu überprüfen.

Das beste Gesamtergebnis beim Kundenservice erreichten die von der DUH besuchten Globus Baumärkte, darunter der Globus Baumarkt Dresden als Sieger im Service-Check. Sie zeichneten sich durch eine reibungslose Rücknahme, geschulte Mitarbeiter sowie die Bereitstellung aller wesentlichen Informationen aus.

Die Ergebnisse der Testbesuche sind unter www.duh.de/servicecheck zu finden.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Das Unternehmen Globus Fachmärkte mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9.400 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den Führenden der Baumarktbranche.

Zum zwölften Mal in Folge wurden die Globus Baumärkte 2022 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt in Kooperation mit dem Dähne Verlag zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Auch beim "Kundenmonitor Deutschland 2022" erreicht Globus Baumarkt bei der Globalzufriedenheit den ersten Platz. Die Befragten vergaben Bestnoten unter anderem bei den personalbezogenen Leistungsfaktoren Freundlichkeit, Fachberatung, Aufmerksamkeit und Verfügbarkeit von Ansprechpartnern.

Zudem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. In der Studie "Top nationale Arbeitgeber 2022" des Magazins Focus-Business in Zusammenarbeit mit dem Recherche-Institut FactField zählen die Globus Fachmärkte als einziger Baumarktbetreiber zu den Top Drei in der Kategorie "Handel und Konsum".

Weitere Informationen unter www.globus-baumarkt.de

