Ab sofort dauerhaft: Lidl in Deutschland senkt Preise für Mehl und Tomatenkonserven

Bad Wimpfen (ots)

Seit Jahresbeginn hat Lidl in Deutschland bereits eine Vielzahl an Produkten aus unterschiedlichen Warengruppen im Preis reduziert. Ab sofort profitieren Kunden von einer erneuten dauerhaften Preissenkung im Eigenmarkensortiment für Mehl- und Tomatenprodukte des Lebensmitteleinzelhändlers.

Im Preis fallen unter anderem die Ein-Kilogramm-Packung Weizenmehl Type 405 der Lidl-Eigenmarke "Belbake" von bisher 0,79 Euro auf 0,65 Euro, die gehackten Tomaten in der 240-Gramm-Dose sowie die passierten Tomaten in der 500-Gramm-Packung der Eigenmarke "Baresa" von bisher 0,85 Euro auf 0,79 Euro (1 kg = 3,29 Euro/1,58 Euro) und das Tomatenmark dreifach konzentriert in der 200-Gramm-Tube von bisher 1,19 Euro auf 1,09 Euro (1 kg = 5,45 Euro).

Es ist stets der Anspruch des Lebensmitteleinzelhändlers, seinen Kunden hervorragende Qualität, Frische sowie eine große Vielfalt an Produkten des täglichen Bedarfs zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.

