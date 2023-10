Lidl

Bio-Nudeln von Herzen: Lidl unterstützt "Ein Herz für Kinder"

Bad Wimpfen (ots)

Pasta mit Herz in allen über 3.250 Lidl-Filialen: Ab Montag, 9. Oktober, können Kunden mit den Bio-Herzchennudeln Tricolore der Eigenmarke "Combino" die Spendenaktion zugunsten der Kinderhilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" unterstützen. Pro Packung Pasta mit dem "Ein Herz für Kinder"-Logo spendet Lidl 50 Cent zur Förderung von Chancengerechtigkeit sowie für Projekte zur Unterstützung in Not geratener Kinder und Familien in Deutschland und weltweit. Die Spendenaktion zugunsten von "Ein Herz für Kinder" ist seit 2007 ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements von Lidl, das fest in der Nachhaltigkeitsstrategie des Lebensmitteleinzelhändlers verankert ist.

"Mit der jährlichen Aktion zugunsten von "Ein Herz für Kinder" wollen wir gemeinsam mit unseren Kunden dazu beitragen, die Chancen von Kindern auf ein gesundes, kindgerechtes und friedliches Leben zu verbessern", sagt Jan Bock, stellvertretender Geschäftsleitungsvorsitzender der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

