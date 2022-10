Botschaft der Volksrepublik China in der Bundesrepublik Deutschland

50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen China und Deutschland: Mehrheit der Deutschen glaubt, stabile und gute Beziehungen zwischen beiden Ländern sind im beiderseitigen Interesse

Eine Mehrheit der Deutschen glaubt, gute Beziehungen zwischen China und Deutschland sind im beiderseitigen Interesse. Dies ist eines der beachtenswertesten Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des internationalen Meinungsforschung-Instituts Bilendi&Respondi. Danach meinen 71% der Deutschen, dass die wirtschaftliche, wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland trotz der aktuellen geopolitischen Spannung fortgesetzt werden sollte.

Wichtige Themen in den chinesisch-deutschen Beziehungen sehen die Befragten in den Bereichen wirtschaftliche Zusammenarbeit (69%), politische Beziehungen (48%), Umwelt und Klimaschutz (42%), Digitalisierung (31%) sowie wissenschaftlichem (31%).

61% der Befragten meinen, dass trotz der Unterschiede in den politischen Systemen gute bilaterale Beziehungen möglich sind.

Auftraggeber der Umfrage war die Botschaft der Volksrepublik China in der Bundesrepublik Deutschland aus Anlass der 50-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Danach schätzen 56% der Deutschen die Beziehungen für neutral ein, 20% für gut, und nur 12% für schlecht. In China sehen mehr Deutsche einen Partner (23%) und weniger einen Rivale (16%). Allerdings sehen 38% der Befragten beide Länder als Wettbewerber.

Im Hinblick auf die Zukunft der bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern denken 36% der Deutschen, diese werden so bleiben wie sie sind und sogar 13% meinen, dass sie sich verbessern werden; nur 29% befürchten, sie werden sich abkühlen.

Großes Interesse an China

Wenn es um die allgemeinen Kenntnisse über China geht, sagt die große Mehrheit von 75%, dass sie wenig über China weiß, aber 53% der Deutschen wüssten gerne mehr über das Reich der Mitte.

91% der Befragten antworteten, dass sie noch nie in China waren, immerhin 9% bejahten dies. Auf die Frage, ob sich ihre Sichtweise in Bezug auf das Land nach ihrer Reise verändert habe, antworteten 49% positiv und 41% mit "gleichgeblieben". Immerhin 43% könnten sich vorstellen, in Zukunft einmal China zu besuchen. Und 65% der Befragten halten es für ein attraktives und 47% für ein sicheres Reiseland.

China: Land der Zukunft und Tradition

Insgesamt 55% der Befragten beurteilen Chinas wirtschaftliche und politische Situation als stabil. Auf die Frage "Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an China denken?" denken 58% der Deutschen an die wirtschaftliche Bedeutung, 55% an die reiche und lange Geschichte, 55% an leistungsstarke Industrie und moderne Technologie sowie 46% an die einzigartigen Sehenswürdigkeiten. Nicht zu vernachlässigen: 26% denken an die exquisite Küche.

Für besonders modern und zukunftsorientiert halten die Deutschen China in den Bereichen Technologie (75%) , Digitalisierung (56%), globaler Einfluss (39%) sowie Wissenschaft und Forschung (35%).

