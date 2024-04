SAT.1

67 Prozent mehr First Takes: "The Voice Kids" boomt auf Joyn und in den sozialen Medien

Unterföhring (ots)

"The Voice Kids" boomt digital und bricht die eigenen Rekorde: Der Start der 12. Staffel beschert Joyn schon in den ersten sieben Tagen starke 67 Prozent mehr First Takes als im Vorjahr. Insgesamt begeistern die exklusiv auf Joyn vorab gezeigten Blind Auditions so viele #VoiceKids-Fans wie noch nie: Die wöchentlichen Previews der SAT.1-Show verzeichnen in den ersten beiden Wochen tolle 80 Prozent mehr Video Views als in Staffel 11 (gemessen bis einschließlich 29. März 2024).

Henrik Pabst, in der ProSiebenSat.1 Media SE als Geschäftsführer Entertainment unter anderem verantwortlich für alle Inhalte auf Joyn, SAT.1 und ProSieben: "Linear in SAT.1 stark. Und auf Joyn äußerst erfolgreich. 'The Voice Kids' ist ein exzellentes Beispiel für das Zusammenspiel von Joyn mit unseren linearen Sendern."

In den sozialen Medien zieht der Content zur Show so viele #VoiceKids-Fans wie noch nie in den Bann: Auf TikTok, Instagram und Facebook werden schon nach der TV-Ausstrahlung der zweiten Folge über 300 Millionen Impressions - darunter exklusive Short-Clips und Previews - erreicht, weit mehr als jemals zuvor (Stand: 2. April 2024). Seit Staffelstart kommen über alle drei Social-Media-Plattformen rund 1,5 Millionen Follower dazu. Nur auf TikTok folgen dem weiter wachsenden Show-Account inzwischen über 13 Millionen Fans. Besonders sticht die dort geteilte Blind Audition von #VoiceKids-Talent Bjarne zum Song "Someone You Loved" heraus: In nur zehn Tagen seit der Veröffentlichung gab es bereits mehr als unglaubliche 91,8 Millionen Ansichten der Performance des erst zehn Jahre alten Talents aus Niedersachsen.

On top bescheren die #VoiceKids-Zuschauerinnen und -Zuschauer den Talenten einen plattformübergreifenden Candystorm. Mit dabei: Superstar Anastacia. Die Sängerin sieht und teilt die energiegeladene Performance von Talent Malya (10 Jahre, Stuttgart) zu ihrem Song "I'm Outta Love" über ihr eigenes Instagram-Profil mit den Worten: "4 buzzers, wooowzaaa congratulations! Well deserved <3 fingers crossed for the next round". Und auch Rapperin Nina Chuba kommentiert und gratuliert #VoiceKids-Talent Rosalie (11, Essen) persönlich mit "So fein <3" auf TikTok zu ihrer Blind Audition zum Song "Ich Hass Dich".

Welche Talente beeindrucken die #VoiceKids-Fans in der nächsten Ausgabe der Blind Auditions mit ihren Stimmen? Wie geht die Reise der Talente in den Coach-Teams von Alvaro Soler, Wincent Weiss, Lena Meyer-Landrut und Smudo & Michi Beck weiter? Und wer schafft es mit seinem Coach sogar bis ins große Showfinale?

Die 12. Staffel "The Voice Kids" - immer freitags, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn sowie im extra "The Voice Kids"-Stream auf Joyn mit Deaf Performance und Gebärdensprache

All Infos gibt es auf der "The Voice Kids"-Presseseite: presse.sat1.de/thevoicekids

"The Voice Kids" auf TikTok: https://www.tiktok.com/@thevoicekids

"The Voice Kids" auf Instagram: https://www.instagram.com/thevoicekids

"The Voice Kids" auf Facebook: www.facebook.com/TheVoiceKidsSAT.1

Hashtag zur Show: #VoiceKids

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell