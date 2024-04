SAT.1

Donnerstag bleibt Quiztag! Zum Start von "Das große Allgemeinwissensquiz" testet Jörg Pilawa am Donnerstag in SAT.1 Linda Zervakis und Johannes B. Kerner

4. April 2024. Lagerist Lars (55) hofft, seine Allgemeinbildung ist 50.000 Euro wert. Genauso wie er möchten Football-Fan Pascal (28) und Hundeliebhaberin Lisa (32) ihr Allgemeinwissen in bares Geld verwandeln. In "Das große Allgemeinwissensquiz" haben die drei am Donnerstag, 11. April um 20:15 Uhr bei Jörg Pilawa die Chance dazu. Für Linda Zervakis und Johannes B. Kerner geht es hingegen nicht ums Geld. Als prominente Joker wollen die beiden Lars, Lisa und die anderen Kandidat:innen unterstützen - natürlich ohne sich selbst dabei zu blamieren.

So funktioniert "Das große Allgemeinwissensquiz":

In "Das große Allgemeinwissensquiz" fordern sich die Kandidatinnen und Kandidaten in bis zu sieben Quizrunden gegenseitig heraus. Mithilfe prominenter Joker müssen sie in Multiple-Choice-Fragen, Bilderrätseln oder Sortierspielen ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen und können sich so Duell für Duell zu 50.000 Euro vorarbeiten.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der ersten Folge von "Das große Allgemeinwissensquiz":

Dorte (55), Ärztin

Lisa (32), Betriebsleiterin der Kölner Kultkneipe "Kölschbar"

Lars (55), Lagerist

Battal (36), selbständig im Beautybereich

Pascal (28), Student

Jörg Pilawa moderiert "Das große Allgemeinwissensquiz", Fabian Köster ist Straßenreporter. Produziert wird "Das große Allgemeinwissensquiz" von der Redseven Entertainment GmbH.

"Das große Allgemeinwissensquiz", fünf Folgen, ab 11. April immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

