Jahresbericht 2024: Aktion gegen den Hunger hat 26,5 Millionen Menschen erreicht

Aktion gegen den Hunger stellt mit ihrem Jahresbericht 2024 eine umfassende Bilanz der Aktivitäten in Deutschland und weltweit vor. Die Organisation hat 2024 mehr als 26,5 Millionen Menschen in 57 Ländern erreicht. Die Teams von Aktion gegen den Hunger diagnostizieren und behandeln Mangelernährung bei Kindern, versorgen Menschen in Krisensituationen mit Lebensmitteln und Trinkwasser, lindern Traumata und unterstützen Familien dabei, sich nachhaltige Lebensgrundlagen aufzubauen.

"Das Jahr 2024 hat die humanitäre Hilfe vor enorme Herausforderungen gestellt: 733 Millionen Menschen hungern, während zugleich die staatliche Unterstützung für Hungerbekämpfung signifikant abnimmt. Die Lücke zwischen Bedarf und verfügbaren Mitteln hat sich seit 2016 mehr als verdreifacht. Für uns als Hilfsorganisation ist das ein Wendepunkt und bedeutet: Es wird immer schwieriger, dringende Hilfe dort bereitzustellen, wo sie benötigt wird", erläutert Dr. Helene Mutschler, Geschäftsführerin von Aktion gegen den Hunger.

Das internationale Netzwerk von Aktion gegen den Hunger erzielte 2024 Einnahmen in Höhe von 675,8 Millionen Euro. Dies entspricht einem leichten Rückgang von knapp 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2023. Die Organisation hat mit 8.769 Mitarbeitenden weltweit 26,5 Millionen Menschen in 57 Ländern und Regionen erreicht.

Beispiele aus unserer Arbeit und Interviewmöglichkeiten:

Gaza: Trotz der vielen Hindernisse bei der Auslieferung von Hilfsgütern konnte Aktion gegen den Hunger im Jahr 2024 mehr als 1,5 Millionen Menschen im Gazastreifen und den besetzten palästinensischen Gebieten erreichen. Wir stärken den landwirtschaftlichen Sektor, verteilen Nahrungsmittel und sauberes Wasser und unterstützen die Menschen mit psychosozialer Hilfe. Mit der Aktion Hope4Gaza haben wir außerdem weltweit dazu aufgerufen, Hoffnungsbotschaften an die Menschen in Gaza zu senden.( Interviewmöglichkeit mit Kolleg*innen )

Die aktuellen drastischen Kürzungen in der internationalen Hilfe durch institutionelle Geber wie der US-Entwicklungsagentur USAID und der Bundesregierung machen deutlich, dass die internationale humanitäre Hilfe vor dramatischen Herausforderungen steht, mit schwerwiegenden Folgen für Millionen Menschen.

"Jede Nachricht aus unseren Projekten, dass ein Kind sich von einer lebensbedrohlichen Mangelernährung wieder erholt hat, bestärkt uns mehr als alles andere darin, unsere Arbeit trotz der widrigen Umstände unvermindert fortzusetzen. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, Hunger als das zu behandeln, was er ist: eine der größten globalen Ungerechtigkeiten - und eine Folge politischer Entscheidungen", sagt Dr. Helene Mutschler.

Der Jahresbericht 2024 von Aktion gegen den Hunger ist hier verfügbar:

https://ots.de/h07VtD

Über Aktion gegen den Hunger

Aktion gegen den Hunger ist eine humanitäre und entwicklungspolitische Hilfsorganisation, die weltweit in 57 Ländern und Regionen aktiv ist und rund 26,5 Millionen Menschen unterstützt. Seit mehr als 45 Jahren kämpft Aktion gegen den Hunger gegen Mangelernährung, schafft Zugang zu sauberem Wasser und gesundheitlicher Versorgung. 8.769 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten Nothilfe und unterstützen Menschen beim Aufbau nachhaltiger Lebensgrundlagen.

