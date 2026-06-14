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Deutschland wird sich an einer Marinemission zur Sicherung der Straße von Hormus beteiligen

Straubing (ots)

Dennoch wird Deutschland wohl ein, zwei Fregatten und Minenräumer entsenden, um in der Straße von Hormus zu patrouillieren.Das würde die US-Flotte zwar auch allein schaffen, aber der Präsident will den Eindruck zerstreuen, die Europäer ließen Amerika wieder einmal im Stich. Deutschland kann schlecht Nein sagen, weil sonst neue Wirtschaftssanktionen drohen oder noch mehr US-Truppen abgezogen werden könnten.Für die seit Jahren stagnierende Wirtschaft wäre ein fallender Ölpreis wie eine Sauerstoffkur für einen ausgepumpten Athleten in Trumps Arena. (...) Sich immer wieder Trumps Willkür, seinen Erpressungsversuchen und Drohungen wie ein Vasall beugen zu müssen, ist ein demütigender Zustand. Deutschland lernt gerade wieder, was es bedeutet, aktive Außenpolitik zu betreiben. Bisher hieß das Moralisieren und Exportieren. Jetzt heißt es, als mächtigstes Land den Bund der Europäer anzuführen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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