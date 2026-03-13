Deutsche Umwelthilfe e.V.

Deutsche Umwelthilfe verleiht erstmals Bürgerschafts- und Engagementpreis "DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!" an drei "Umweltheldinnen des Jahres"

DUH würdigt mit Deutschlands höchstdotiertem Preis für zivilgesellschaftliches Engagement Menschen, die sich trotz Widerständen für Natur, Klimaschutz und eine lebendige Demokratie einsetzen

Preisträgerinnen sind: Angelika Linckh als "Umweltheldin des Jahres"; Emma Maria Stremplat als "Umweltjuristin des Jahres"; Inga Feuser als "Umweltschützerin im Staatsdienst / Harald-Kächele-Preis"

Vorschläge und Bewerbungen für den Bürgerschafts- und Engagementpreis 2027 können ab jetzt eingereicht werden

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat heute mit dem Bürgerschafts- und Engagementpreis "DRUCK MACHEN - Für die Umwelt!" den mit 50.000 Euro höchstdotierten Preis für zivilgesellschaftliches Engagement im Umwelt- und Klimaschutz verliehen. Ausgezeichnet wurden drei Frauen für ihren besonderen Einsatz für Natur, Klimaschutz und eine lebendige Zivilgesellschaft: Angelika Linckh wurde ausgezeichnet als "Umweltheldin des Jahres", Emma Maria Stremplat als "Umweltjuristin des Jahres" und Inga Feuser als "Umweltschützerin im Staatsdienst / Harald-Kächele-Preis". Die Preisverleihung hat am Donnerstagabend im Museum für Kommunikation in Berlin stattgefunden.

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Gerade in der aktuellen Zeit brauchen wir mutige Menschen, die sich für die Natur, das Klima und eine lebendige Zivilgesellschaft einsetzen. Menschen, die DRUCK MACHEN für die notwendigen konkreten Veränderungen. Und die durch ihr Vorbild auch anderen Mut machen und ganz konkret aufzeigen, wie David gegen Goliath gewinnen kann. Wir stärken mit dem Preis, was unsere Gesellschaft zusammenhält: bürgerschaftliches Engagement, das Veränderungen anstößt, unsere Demokratie lebendig hält und sich dem rechten Gegenwind entgegenstellt."

Aus über 700 Vorschlägen hat die DUH zehn Nominierte aus der Zivilgesellschaft und jeweils fünf Nominierte aus den Bereichen Recht und Staatsdienst ausgewählt. Ab Anfang Dezember haben mehr als 20.000 Menschen in Deutschland mitentschieden, wer als "Umweltheld*in" gewürdigt wird.

Angelika Linckh, Preisträgerin in der Kategorie "Umweltheldin des Jahres" , ist engagierte Ärztin und kämpft seit Jahrzehnten für Umwelt, Klima und Menschenrechte. Ob als Mitgründerin des Feministischen Frauengesundheitszentrums, auf der Straße für die Verkehrswende oder als prägende Stimme im Widerstand gegen Stuttgart 21 und für den Erhalt des Stuttgarter Kopfbahnhofs: Mit Hartnäckigkeit, Humor und Menschlichkeit lässt sich auch gegen übermächtige Interessen Druck für eine bessere Zukunft machen.

Der Preis wird ab sofort jährlich vergeben. Das Preisgeld wird von Ecosia gestiftet. Ab jetzt sind Vorschläge und Bewerbungen für den Bürgerschafts- und Engagementpreis 2027 möglich.

Unterstützer und Partner des Preises sind Der Paritätische (Gesamtverband), Ecosia, GermanZero, Holi Social, Letsact, MPCT, Social Points (SOPS), The Goodwins, Utopia, Wechange, Gesellschaft für Klima und Demokratie, Deutsche KlimaStiftung, Audiencly, Brand New Bundestag, Green Legal Impact, BUND Berlin und die Klima-Allianz Deutschland.

Links:

Über den Bürgerschaftspreis und die Kriterien für die Auswahl der Nominierten und Preisträger: https://l.duh.de/p260312a

Mehr Infos zu den Preisträgerinnen und Nominierten: https://www.duh.de/engagementpreis-druckmachen/2025/

Vorschläge für den kommenden Bürgerschafts- und Engagementpreis: https://www.duh.de/engagementpreis-druckmachen/nominieren/

Fotos von der Preisverleihung: https://l.duh.de/p260312a

Hintergrund:

Der Bürgerschafts- und Engagementpreis wird in folgenden Kategorien verliehen:

In der Kategorie 1: "Umweltheld*in des Jahres" (dotiert mit 50.000 Euro Preisgeld) werden Menschen und ihre Initiativen ausgezeichnet, die Wandel nicht nur fordern, sondern ihn auch durchsetzen.

