Zenobē beschafft 325 Millionen Euro zur Finanzierung von Investitionen in Elektrofahrzeugflotten im Rahmen seiner Expansionsinitiative in Europa

Zenobē, ein führender Anbieter von Lösungen für die Elektrifizierung von Flotten und Batterieggroßspeichern , gibt den finanziellen Abschluss einer Kreditfazilität in Höhe von 325 Millionen Euro von einem Konsortium lokaler und globaler Banken bekannt, um die Expansion seines Angebots als Dienstleister für elektrische Flotten in Europa zu finanzieren.

Betreiber in ganz Europa wurden eingeladen, mit Zenobē zusammenzuarbeiten, um auf ein saubereres, kostengünstigeres und zuverlässigeres elektrisches Verkehrsnetz umzustellen. Zenobē unterstützt bereits über 3.400 Elektrofahrzeuge in 120 Depots weltweit. Diese neue Finanzierungsmöglichkeit wird in Kombination mit dem Eigenkapital von Zenobē bis zu 1.000 weitere Elektrobusse, Elektro-Lkw und Ladegeräte in der EU/im EWR unterstützen.

„Wir bieten nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch die notwendige fachliche Beratung, um Flottenbetreibern den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu ermöglichen. Diese neue Finanzierungsmöglichkeit wird uns helfen, die umweltfreundliche Option finanziell noch wettbewerbsfähiger zu machen – indem wir die wahrgenommenen Öko-Aufschläge reduzieren und in einigen Fällen sogar Öko-Rabatte erzielen", erklärte Steven Meersman, Gründer und Geschäftsführer von Zenobē.

„Durch die Senkung der Gesamtbetriebskosten für Elektroflotten mittels maßgeschneiderter Finanzierungen, Optimierungssoftware, Energiemanagement und mehr wollen wir die Wirtschaftlichkeit und Zugänglichkeit des Elektroverkehrs in ganz Europa verbessern."

Zenobē verfügt heute über Teams vor Ort, die Elektrifizierungsdienstleistungen in Deutschland, Spanien, Belgien, den Niederlanden und Schweden anbieten. Die Finanzierungsfazilität wird in diesen und anderen EU-/EWR-Ländern Unterstützung in mehreren Währungen (EUR, DKK, NOK und SEK) für Elektrobusse oder -lastwagen und die dazugehörige Ladeinfrastruktur bieten.

Weltweit verfügt Zenobē über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Flottenfinanzierungs- und Elektrifizierungsprojekten in großem Maßstab. In Großbritannien unterstützt Zenobē National Express in Coventry mit 130 emissionsfreien Bussen und hat das Depot von Go-Ahead in Oxford mit 104 Ladepunkten umgerüstet. In Spanien liefert der Elektrifizierungsspezialist ein komplettes End-to-End-Paket zur Unterstützung von 44 vollelektrischen Bussen für Grupo Julià, einem globalen Betreiber von Stadtrundfahrtbussen. Das Investitionspaket in Höhe von 42 Millionen Euro umfasst die Finanzierung der Fahrzeuge sowie die Planung, den Bau, die Wartung und den Betrieb der Ladeinfrastruktur für Grupo Julià.

Diese Ankündigung folgt auf die entscheidende Rolle von Zenobē in einer britisch-kanadischen Partnerschaft zur Elektrifizierung des Nahverkehrsbusnetzes von Brampton, die eine der bislang größten Initiativen für emissionsfreie Busse in Nordamerika darstellt. Das 520-Millionen-Euro-Projekt soll 5.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze in Großbritannien und Kanada sichern und die Kompetenz von Zenobē in den Bereichen Engineering, Software und Finanzen unter Beweis stellen.

