Straubinger Tagblatt

Bund und Länder sollten ein Vorschuljahr zur Pflicht machen

Straubing (ots)

Alle paar Jahre ist vor allem die Aufregung groß, wenn mal wieder herauskommt, dass die deutschen Schüler in ihren Kompetenzen weit hinter die Gleichaltrigen aus anderen Ländern zurückfallen. Hinterher passiert aber stets dasselbe: viel zu wenig. (...) Nur gezielte Förderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt kann Abhilfe schaffen. (...) Bund und Länder sollten also möglichst ideologiefrei und offen über eine Abkehr vom rein freiwilligen Kita-Besuch diskutieren. Hier macht Baden-Württemberg Schule, wo die grün-schwarze Koalition jetzt ein Vorschuljahr zur Pflicht machen will.

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