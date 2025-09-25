ZDF

Sonntag, 28. September 2025, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste

live aus dem Sendezentrum Mainz

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Sonntag, 28. September 2025, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste

live aus dem Sendezentrum Mainz

"O' zapft is!" Zum letzten Mal in diesem Jahr meldet sich Andrea Kiewel live vom Fernsehgartengelände in Mainz und feiert den Saisonabschluss mit einer zünftigen Oktoberfestparty.

Gäste: Die Draufgänger, voXXclub, Stefan Mross, Antonia aus Tirol, Mountain Crew, Stefanie Hertel, Schürzenjäger, Die Jungen Zillertaler, RELAX, Johann Lafer, Patrick Kalupa, Maximilian Grill, Amelie Stiefvatter, Sören Christophersen

Im Oktober geht der "ZDF-Fernsehgarten" auf Tour, traditionell in das Bundesland, das die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit ausrichtet.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell