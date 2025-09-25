ZDF

Andrea Kiewel präsentiert "ZDF-Fernsehgarten on tour" aus der Völklinger Hütte im Saarland

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Einmal im Jahr verlässt der "ZDF-Fernsehgarten" den Mainzer Lerchenberg und begibt sich für zwei Herbstausgaben auf Tour in das Bundesland, das die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit ausrichtet - diesmal geht die Reise ins Saarland: Am Sonntag, 5. und Sonntag, 12. Oktober 2025 meldet sich Andrea Kiewel, jeweils um 12.00 Uhr im ZDF, aus einer einzigartigen Location: der Völklinger Hütte.

Das ehemalige Eisenwerk wurde 1994 als erstes Industriedenkmal überhaupt von der UNESCO in den Rang "Weltkulturerbe" erhoben. In dieser besonderen Kulisse erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein großes Showspektakel mit prominenten Gästen, mit Musik, Tanz und Artistik, mit Tipps und Servicethemen, mit spannenden Spielen und außergewöhnlichen Rekorden – kurz: mit allem, was den Open-Air-Klassiker "ZDF-Fernsehgarten" ausmacht. Darüber hinaus werden die Sehenswürdigkeiten des Saarlandes und seiner Hauptstadt Saarbrücken in der Live-Sendung am 5. Oktober von Jess Schöne sowie in der Sendung am 12. Oktober von Matze Knop, Reiner Calmund sowie ESC-Siegerin und Saarlandbotschafterin Nicole in Einspielfilmen präsentiert.

Beim "ZDF-Fernsehgarten on tour" am Sonntag, 5. Oktober 2025, ab 12.00 Uhr live im ZDF dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer unter anderen auf folgende Gäste freuen: Dick Brave, Alexander Eder, Lena Marie Engel, Sophia sowie die Saarländer Christian Rach und Matthias Maurer.

Der "ZDF-Fernsehgarten on tour" am Sonntag, 12. Oktober 2025, um 12.00 Uhr im ZDF steht unter dem Motto "Schlagerparty". Als Gäste begrüßt Kiwi dann Beatrice Egli, Nicole, Eric Philippi, Vincent Gross und viele weitere Stars.

Beide "ZDF-Fernsehgarten on tour"-Ausgaben werden mit Untertiteln angeboten.

Kontakt

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel telefonisch unter 0152 – 34601010. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- ZDF-Streaming: "ZDF-Fernsehgarten"

Mainz, 25. September 2025

ZDF-Kommunikation

Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell