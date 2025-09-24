ZDF

Bares für Rares/ PW 40

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtexte beachten!!

Montag, 29. September 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Lentikulardruck, eine Brosche von Christian Dior, einen Godet Cognac. Ein Pferd mit Reiter von Rosenthal und ein Zigarettenetui.

Dienstag, 30. September 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren Fahrner Schmuck mit Gemmendekor, eine Bodenvase, eine Geldkassette, ein Weißgoldarmband, eine Porträtmaske und ein Universal-Nivellier-Gerät.

Mittwoch, 1. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Armreif mit Brosche, eine Keramikvase, ein Fertigkeitsprüfgerät, eine Kette und ein Bild von Günther Uecker "Manuelle Strukturen".

Donnerstag, 2. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Schale von Rosenthal, eine Brosche mit Diamanten, fünf Pappwerbeplakate, ein Niedecken Kunstobjekt, einen Express-Boy und ein Armband.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell