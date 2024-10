KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA zeigt Bjarnes Weg zum Junior ESC 2024

Dokumentation, Home-Story und Liveshow mit DGS

Noch rund zwei Wochen bis zum 22. Junior Eurovision Song Contest in Madrid. Für Deutschland ist Bjarne mit seinem Song "Save The Best For Us" dabei. Ab 10. November 2024 zeigt KiKA im Medienmagazin "Team Timster", in einer "Schau in meine Welt!"-Dokumentation, im Trend- und Lifestyle-Format "KiKA LIVE" und im "Tigerenten Club" den Weg des Elfjährigen bis zum großen Auftritt und blickt hinter die Kulissen des größten europäischen Musikwettbewerbs für Kinder. Die zweistündige Live-Show ist am 16. November 2024 ab 18:00 Uhr bei KiKA und auf kika.de zu sehen - barrierefrei mit Deutscher Gebärdensprache, Audiodeskription und Untertitel.

Das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) geht am 10. November 2024 um 20:00 Uhr der Frage nach: Wie schreibt man ein gutes Lied? Dazu spricht Medienexperte und Moderator Tim mit Bjarne. Gemeinsam testen sie, wie gut Künstliche Intelligenz Musik produzieren kann.

Direkt im Anschluss um 20:15 Uhr begleitet die "Schau in meine Welt!"-Dokumentation "Bjarne - Mein Weg zum Junior Eurovision Song Contest" (KiKA/NDR) einige der wichtigsten Stationen des Elfjährigen bei den Vorbereitungen für die große Liveshow - vom Coaching und Staging bis zum Dreh des Musikvideos. Bjarne spricht über seine bisherigen Erfahrungen und erzählt, worauf er sich in Madrid besonders freut.

Bei "KiKA LIVE" (KiKA) gibt es am 13. November 2024 um 20:00 Uhr die Möglichkeit, Bjarne privat zu erleben. Er erzählt von seinen Hobbys neben der Musik und gibt einen Einblick in sein Zuhause. Und Sarah von "KiKA LIVE" blickt am 14. November 2024 um 20:00 Uhr exklusiv hinter die Kulissen des Junior ESC in Madrid.

Am 16. November 2024 um 10:45 Uhr heißt es dann "Musik verbindet!" - der Junior-ESC im "Tigerenten Club" (SWR). Bjarne meldet sich aus Madrid und FIA, die Junior ESC-Kandidatin aus dem vergangenen Jahr, ist live im Studio zu Gast.

KiKA überträgt den Junior ESC am Samstag, den 16. November 2024, ab 18:00 Uhr live im TV und im Livestream auf kika.de. Kommentiert wird die zweistündige Show von Constantin "Consi" Zöller. Von Deutschland aus kann auf jesc.tv abgestimmt werden - bereits ab Freitag und im Gegensatz zum ESC auch für den Beitrag des eigenen Landes.

Für Gehörlose und Hörgeschädigte wird die Übertragung von Deaf Performerin Cindy Klink sowie den Gebärdensprachdolmetscherinnen Claudia Oelze und Katrin Böttger in Deutscher Gebärdensprache (DGS) begleitet.

Ausrichter des Junior ESC ist der öffentlich-rechtliche Sender Radiotelevisión Española (RTVE) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Der NDR ist federführend mit KiKA für die deutsche Beteiligung verantwortlich. Die Redaktion liegt bei Ulrike Ziesemer und Kerstin Heinrichs vom NDR und bei Steffi Warnatzsch-Abra von KiKA unter redaktioneller Mitarbeit von Stefanie Jung.

In einer neuen Episode " Triff KiKA - Werkstattgespräche" spricht Inka Kiwit mit NDR Redakteurin Ulrike Ziesemer über den Junior ESC. Dabei geht es um die kulturellen Werte, die der Junior ESC vermittelt, und um die Frage, wie der Wettbewerb zu einer Plattform werden konnte, die junge Talente aus verschiedenen europäischen Ländern vereint.

Weitere Informationen und ein Video-Interview mit Bjarne finden Sie im Presse-Dossier unter kommunikation.kika.de.

