MagentaTV

EM bei MagentaTV komplett live, Freitag, ab 16 Uhr Deutschland - Spanien: "Er hat all meinen Respekt!" Ex-Leverkusener Carvajal lobt Kumpel Kroos vor dem Klassiker: "Eine letzte Umarmung als Gegner"

München (ots)

Für den spanischen Nationalspieler Daniel Carvajal ist das Viertelfinale gegen Deutschland (ab 16 Uhr live bei MagentaTV) ein ganz besonderes Wiedersehen mit Toni Kroos und Antonio Rüdiger. Mit Kroos spielte "Dani" 10 Jahre und über 300 Spiele zusammen bei Real Madrid. Morgen stehen sie das letzte Mal zusammen auf dem Platz, aber als Gegner. Carvajal über Kroos: "Er hat all meinen Respekt, all mein Lob. Er ist nicht nur ein Superspieler, sondern ein wirklich toller Mensch. Wie er in der Kabine war, wie er mit meiner Familie umgegangen ist, war toll. Wenn wir uns Freitag sehen, werden wir uns umarmen. Eine letzte Umarmung als Gegner und dann soll der Bessere gewinnen." Auch zu Antonio Rüdiger hat Carvajal ein gutes Verhältnis. "Er ist ein verrückter Vogel.", lacht der Spanier im MagentaTV-Interview. Der Rechtsverteidiger, vor 10 Jahren absolvierte er für Leverkusen 32 Bundesliga-Spiele, schätzt die deutsche Spielweise: "Im Prinzip spielen sie sehr ähnlich wie wir. Eine sehr starke Mannschaft mit Ball, wenn du ihnen den aber wegnimmst, leiden sie." Ein besonderes Verhältnis hat der 32jährige Carvajal zum halb so alten Lamine Yamal, denn sie spielen zusammen auf einer Seite: "Ich versuche ihn natürlich immer zu beruhigen. Er ist noch sehr, sehr jung, deswegen spreche ich sehr viel mit ihm." Zum Duell Deutschland gegen Spanien sagt er: "Das ist natürlich ein Spiel, das jeder auf der Welt sehen will."

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen aus dem MagentaTV-Interview mit Spaniens Daniel Carvajal vor dem Viertelfinale - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Weiter geht es am Freitag mit den ersten Viertelfinalspielen. Den Auftakt macht die deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien - live ab 16 Uhr bei MagentaTV. Im Anschluss wird der mögliche Halbfinal-Gegner zwischen Frankreich und Portugal ermittelt - live ab 20.15 Uhr.

Schöner Seitenblick: Das Interview mit Daniel Carvajal führte MagentaTV-Reporterin Kamila Benschop. Sie war Carvajal Deutschlehrerin während der Saison 2013/14 bei Bayer Leverkusen. Deutschland hat er seither in guter Erinnerung behalten. "Ich erinnere mich noch gut an die Stadien, an die Leute und wenn ich sie jetzt Deutsch sprechen höre, macht mich das schon sehr glücklich."

Daniel Carvajal ...

... über das, was noch von seinen Deutschkenntnissen übrig ist: "Ich verstehe es noch ein bisschen, wenn die Leute um mich herum Deutsch sprechen im Hotel, das geht. Aber es ist schon sehr viel weg."

... über einen möglichen Wechsel zurück nach Deutschland: "Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, das macht es kompliziert. Ich habe immer gesagt, dass es möglich ist, als ich nach Madrid zurückgegangen bin, weil ich in Leverkusen echt ein gutes Jahr hatte."

... über das Turnier der DFB-Auswahl: "Sie spielen schon sehr, sehr gut. Das ist natürlich ein Spiel, das jeder auf der Welt sehen will. Hoffentlich zeigen wir unser bestes Niveau und ziehen ins Halbfinale ein."

... über den Respekt vor Deutschland: "Es ist kein Gegner, der vielleicht auf dem Papier unterlegen ist. Wir müssen uns gut vorbereiten, denn sie haben fantastische Spieler."

... über den für ihn entscheidenden Faktor im Viertelfinale: "Im Prinzip spielen sie sehr ähnlich wie wir. Eine sehr starke Mannschaft mit Ball, wenn du ihnen den aber wegnimmst, leiden sie. Es wird wichtig sein, den Ball zu halten und Räume zu finden. Wer das schafft, wird gewinnen."

... über den Stellenwert der Partie: "Es könnte definitiv das Finale sein. Es sind 2 Teams, die die EM gewinnen können. Aber da sind auch noch andere starke Mannschaften. Portugal und Frankreich, auch England, Niederlande, Türkei."

... über den Abschied von seinem ehemaligen Teamkollegen Toni Kroos: "Es ist schon traurig und der Abschied hat mir schon bei Real Madrid leidgetan, weil ich nicht wusste, ob ich bei dieser Europameisterschaft noch mal gegen ihn antreten werde. Er hat all meinen Respekt, all mein Lob. Er ist nicht nur ein Superspieler, sondern ein wirklich toller Mensch. Wie er in der Kabine war, wie er mit meiner Familie umgegangen ist, war toll. Wenn wir uns Freitag sehen, werden wir uns umarmen. Eine letzte Umarmung als Gegner und dann soll der bessere gewinnen."

... über ein mögliches letztes Spiel von Toni Kroos: "Es ist schade, dass er aufhört. Er hat das Niveau, weiterzuspielen. Aber wenn es am Freitag sein letztes Spiel ist, dann ist das so. Ich kann das nicht ändern."

... über seinen Real-Teamkollegen Antonio Rüdiger: "Ich werde ihn erst mal fest drücken. Er ist ein verrückter Vogel. Wir sind Teamkollegen, aber auf dem Platz werden wir dann am Ende mit viel Respekt und viel Intensität harte Rivalen sein. Nach dem Spiel werden wir uns dann umarmen, weil wir eine sehr gute Beziehung zueinander haben."

... über seine Kommunikation mit Youngster Lamine Yamal: "Ich versuche ihn natürlich immer zu beruhigen. Er ist noch sehr, sehr jung, deswegen spreche ich sehr viel mit ihm. Damit er seine Stärken, die für uns natürlich sehr wertvoll sind, voll einsetzen kann."

... hatte am Ende noch einen Gruß an die Menschen in Deutschland: "Ich möchte mich vor allem einfach bei allen hier bedanken. Ihr habt mich damals so gut aufgenommen und ich trage das Land wirklich in meinem Herzen." Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/2qZTBWwd4bX3xcA

Andrich mit Magenta-Frisur

Robert Andrich sorgte heute mit einer neuen Frisur beim DFB-Training für Aufmerksamkeit. Mit einem magentafarbenen Irokesenschnitt wird er vermutlich auch morgen gegen Spanien auflaufen.

Die Bilder vom Training: https://cloud.thinxpool.de/s/6rk2Fgf5ibSeXep

Programm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TV

Die Viertelfinalpartien

EM-Tag 20 - Freitag, 05.07.2024

Kanal TV 1 ab 16 Uhr: Vorbericht Spanien - Deutschland

Studio-Moderation: Sachsa Bandermann

Stadion-Moderation: Johannes B. Kerner

Analyse Studio: Jan Henkel - Expertin im Studio: Tabea Kemme, Experten im Stadion: Shkodran Mustafi und Michael Ballack

Social-Moderation: Paul Fischer

TV 1 ab 17.50 Uhr: Spanien - Deutschland - Kommentar: Wolff Fuss, Experte: Lothar Matthäus

TV 2 ab 17.45 Uhr: Taktikfeed Spanien - Deutschland Kommentar: Benni Zander, Experte: Manuel Baum

TV 3 ab 17.30 Uhr: Reaction Show Deutschland - Spanien - u.a. mit Calcio Berlin

TV 1 ab 20.15 Uhr: Vorbericht Portugal - Frankreich

Studio-Moderation: Sascha Bandermann

Analyse Studio: Jan Henkel - Expertin im Studio: Tabea Kemme

Social-Moderation: Paul Fischer

TV 1 ab 20.50 Uhr: Portugal - Frankreich - Kommentator: Jonas Friedrich

TV 1 ab 23.30 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas Hector

EM-Tag 21 - Samstag, 06.07.2024

Kanal TV 1 ab 16.30 Uhr: Vorbericht England - Schweiz

Studio-Moderation: Johannes B. Kerner

Analyse Studio: Jan Henkel - Experte im Studio: Shkodran Mustafi, Experte im Stadion: Tim Borowski

Social-Moderation: Paul Fischer

TV 1 ab 17.50 Uhr: England - Schweiz - Kommentar: Marco Hagemann

TV 1 ab 20.15 Uhr: Vorbericht Niederlande - Türkei

Studio-Moderation: Johannes B. Kerner

Stadion-Moderation: Laura Wontorra

Analyse Studio: Jan Henkel - Experte im Studio: Shkodran Mustafi, Experte im Stadion: Lothar Matthäus

Social-Moderation: Paul Fischer

TV 1 ab 20.50 Uhr: Niederlande - Türkei - Kommentar: Wolff Fuss, Experte: Lothar Matthäus

TV 2 ab 20.45 Uhr: Taktikfeed Niederlande - Türkei Kommentar: Benni Zander, Experte: Manuel Baum

TV 3 ab 20.30 Uhr: Reaction Show Niederlande - Türkei - u.a. mit Calcio Berlin und Expertin Tabea Kemme

TV 1 ab 23.30 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas Hector

Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuell