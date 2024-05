MDR Mitteldeutscher Rundfunk

"Die Taylor Swift Story" – der neue Podcast von ARD Kultur mit Sängerin Vanessa Mai und Popkultur-Expertin Gizem Celik

Rechtzeitig vor der Deutschland-Tour beleuchtet ARD Kultur das Phänomen Taylor Swift in einem sechsteiligen Podcast. Künstlerin Vanessa Mai und Popkultur-Expertin Gizem Celik tauchen als Hosts tief ein in das Universum der Pop-Ikone. Jede Woche widmen sie sich einer neuen Facette in Taylor Swifts Karriere – von den Anfängen als Country-Sängerin bis hin zum Aufstieg zum weltweiten Mega-Star. "Die Taylor Swift Story" ist ab 23. Mai in der ARD Audiothek ( https://1.ard.de/TaylorSwiftStory), auf ardkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt, zu hören. MDR SPUTNIK (ab 28. Mai) und Bayern 2 (ab 30. Mai) strahlen den Podcast außerdem im linearen Programm aus.

Taylor Swift dominiert derzeit die Musikszene wie keine andere, und ihre Erfolge reißen nicht ab. Im Juli kommt sie im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour für sieben Konzerte nach Deutschland. Anlass für ARD Kultur, in einem Podcast das Phänomen Taylor Swift ausführlicher zu betrachten. Als Hosts fungieren dabei Sängerin Vanessa Mai, Insiderin der Musikbranche, und die kritische "Swiftie" und Popkultur-Expertin Gizem Celik.

Gemeinsam beleuchten sie in "Die Taylor Swift Story" die einzigartige Karriere der 34-jährigen Amerikanerin. Ergänzt werden ihre Gespräche durch Interviews mit Branchenkennerinnen und Experten, die sich wissenschaftlich mit dem Phänomen beschäftigt haben. Untermalt wird das Ganze mit Ausschnitten aus Songs von Taylor Swift. Der sechsteilige Podcast bietet so einen exklusiven Einblick in das Leben der Künstlerin und erforscht ihren einzigartigen Einfluss auf die Popkultur. Ein Muss nicht nur für Swifties, sondern auch für alle, die wissen wollen, wie Taylor Swift zu einem kulturellen Phänomen geworden ist und warum sie immer wieder für Schlagzeilen sorgt.

Die Hosts:

Vanessa Mai, eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands, bringt ihre umfassende Erfahrung aus der Musikbranche ein, gepaart mit ihrem Talent als Youtube-Moderatorin, Showtalent und facettenreiche Künstlerin. Ihre tiefen Einblicke in das Entertainment-Geschäft verleihen dem Podcast eine authentische und fachkundige Perspektive.

Gizem Celik, bekannt aus dem funk-Format "Beyond Gossip", lässt ihre Expertise in puncto Popkultur sowie ihre Erfahrung als journalistische Content-Creatorin einfließen. Ihre Rolle als kritische "Swiftie" und ihre journalistische Neugier ermöglichen den Zuhörerinnen und Zuhörern das Phänomen Taylor Swift aus einer analytischen Perspektive zu erforschen.

Der Podcast "Die Taylor Swift Story" startet am 23. Mai in der ARD Audiothek ( https://1.ard.de/TaylorSwiftStory), bei ardkultur.de und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge.

Die einzelnen Folgen im Überblick:

23.05.2024, Episode 1: Vom Countrygirl zur Popikone

30.05.2024, Episode 2: Musikbusiness - Taylors Version

06.06. 2024, Episode 3: Das Mastermind (Business Edition)

13.06. 2024, Episode 4: Herzschmerz + Poesie = Songwriting?

20.06. 2024, Episode 5: Best Friends: Nähe als Marketing-Tool

27.06. 2024, Episode 6: Taylors Politik der Zurückhaltung?

Lineare Ausstrahlung bei MDR SPUTNIK und Bayern 2

„Die Taylor Swift Story“ wird ab 28. Mai immer dienstags um 18 Uhr bei MDR SPUTNIK und ab 30. Mai um 21.05 Uhr bei Bayern 2 ausgestrahlt.

"Die Taylor Swift Story" ist eine Produktion von FLOW media company für ARD KULTUR. Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Maria Mathias (Redaktion) sind seitens ARD Kultur für das Projekt verantwortlich sowie Sabrina Andorfer (Head of Audio), Eva Hoos (Executive Producer) und Farina Fricke (Digital Strategie) von FLOW media company.

Über ARD Kultur

ARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte aus der ARD Audio- und Mediathek kuratiert. Gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern entwickelt ARD Kultur auch innovative Eigen- und Ko-Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerkpartner und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche.

