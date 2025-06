Kindernothilfe e.V.

Mit Ziegeln gegen Ausbeutung

Wincent Weiss unterstützt Kindernothilfe-Schulaktion gegen Kinderarbeit

Duisburg/Buchholz i.d. Nordheide (ots)

Muskelkater inklusive: Musiker und Kindernothilfe-Botschafter Wincent Weiss hat gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Am Kattenberge in einer nachgestellten Ziegelei Lehmziegel hergestellt - ein Alltag, der für viele Kinder in Nepal bittere Realität ist. Die Aktion macht auf das weltweite Problem der Kinderarbeit aufmerksam.

Nach aktuellen Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) schuften weltweit immer noch rund 160 Millionen Kinder und Jugendliche unter teilweise unzumutbaren Bedingungen. Anlässlich des Welttages gegen Kinderarbeit am 12. Juni richten die siebten Klassen des Gymnasiums Am Kattenberge mit der Kindernothilfe ihren Blick nach Nepal. Dort arbeiten viele Kinder in Ziegeleien, um ihre Familien finanziell zu unterstützen. "Viele Kinder hier wissen überhaupt nicht, was Kinderarbeit wirklich bedeutet. Es geht nicht darum, zwei Becher in die Spülmaschine zu räumen - es ist wirklich schwere körperliche Arbeit", erklärt die 13-jährige Evelin nach der Erfahrung in der Ziegelstation.

Zusammen mit Wincent Weiss, der seit 2015 als Botschafter für die Kindernothilfe aktiv ist, setzen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Kampagne "Action!Kidz - Kinder gegen Kinderarbeit" mit diesem Aktionstag ein starkes Zeichen gegen wirtschaftliche Ausbeutung und für das Recht auf Bildung. "Dass sich die Mädchen und Jungen mit großem Einsatz für Kinder in Not stark machen, finde ich klasse", lobt Wincent Weiss. "Es ist so schlimm, dass viele Kinder im globalen Süden hart arbeiten müssen und kein Kind sein dürfen."

Im Anschluss an die Aktion trafen alle Jahrgänge im Schulforum auf den Sänger, der von seinem Engagement für die Kindernothilfe und den Eindrücken des erlebnisreichen Tages berichtete.

Mit der Kampagne "Action!Kidz - Kinder gegen Kinderarbeit" engagieren sich jedes Jahr Tausende Jungen und Mädchen bei der Kindernothilfe für Kinder, die weltweit unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten. Die Spendengelder ermöglichen arbeitenden Kindern die Chance auf eine bessere Zukunft. Als eine der größten Kinderhilfsorganisationen in Deutschland unterstützt die Kindernothilfe benachteiligte Mädchen und Jungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben.

Weitere Informationen unter: www.kindernothilfe.de

Bildmaterial unter: www.kindernothilfe.de/ak-buchholz

