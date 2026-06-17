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Straubing (ots)

Das Einknicken auf der einen ermöglichte Ergebnisse auf der anderen Seite. Eine Darbietung europäischen Selbstbewusstseins, das gerade der französische Präsident Emmanuel Macron so gerne fordert, war das nicht.Dennoch hat er sich als geschickter Gastgeber gezeigt. Historisch war dieser Gipfel nicht, aber allein, dass er nicht zum totalen Fiasko wurde, erscheint in diesen Zeiten schon wie ein glänzender Erfolg.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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