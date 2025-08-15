PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 18.08.2025 bis 22.08.2025

WIESBADEN (ots)

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)

Montag. 18.08.2025

(Nr. 302) Baugenehmigungen, Juni und 1. Halbjahr 2025

(Nr. 303) Sozialhilfeausgaben, Jahr 2024

(Nr. 304) Ernteschätzung Äpfel, Pflaumen und Renekloden, Jahr 2025

Dienstag, 19.08.2025

(Nr. 305) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Juni 2025

(Nr. 34) Zahl der Woche zur Trockenheit in der Landwirtschaft: Anbaufläche von Sojabohnen, Jahre 2016-2024

Mittwoch, 20.08.2025

(Nr. 306) Außenhandel (Detailergebnisse), Juni 2025

(Nr. 307) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Juli 2025

(Nr. 308) Umsatz im Gastgewerbe, Juni und 1. Halbjahr 2025

Donnerstag, 21.08.2025

(Nr. N044) Pkw-Dichte in Bund und Ländern, Jahr 2025

(Nr. 309) Einnahmen der Kommunen aus Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuereinnahmen), Jahr 2024

Freitag, 22.08.2025

(Nr. 310) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 2. Quartal 2025

(Nr. 311) Einnahmen und Ausgaben des Staates (Maastricht-Defizitquote), 1. Halbjahr 2025

(Nr. 312) Verkehrsunfälle, Juni und 1. Halbjahr 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

