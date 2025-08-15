Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 18.08.2025 bis 22.08.2025

WIESBADEN (ots) - - Neugründungen insgesamt steigen um 4,6 % - Aufgaben größerer Betriebe nehmen ebenfalls zu (+6,6 %) - Gesamtzahl der vollständigen Gewerbeaufgaben steigt um 1,6 % Im 1. Halbjahr 2025 wurden in Deutschland rund 67 600 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie ...

