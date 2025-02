ARD Das Erste

Spaß-Reporter Fabian Köster und Lutz van der Horst bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 10. bis 14. Februar 2025, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

In der kommenden Quizwoche erwartet Moderator Kai Pflaume bei seinen prominenten Kandidaten geballte Männerpower. In spannenden und amüsanten Duellen wollen zehn prominente Herren ihr Fachwissen an den skurrilen Fragen hinter der Ratewand unter Beweis stellen. Dabei stehen ihnen natürlich zwei echte Ratefüchse zur Seite: Die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton.

Um die Panade eines Schnitzels besonders fluffig mit typischen großen Blasen zu braten, empfehlen Köche, das Fleisch vorab ...?

a) für wenige Minuten auf niedriger Stufe im Backofen zu trocknen

b) nicht zu klopfen, sondern nur zu kneten

c) mit Wodka zu bestreichen

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

· Spürnasen-Duell: Leonard Lansink spielt seit 1998 als Privatdetektiv "Wilsberg" den Einzelgänger - genauso wie sein Kollege Florian Martens, der seit 1994 in der Krimireihe "Ein starkes Team" mit schwarzer Wollmütze als Markenzeichen den Kriminalhauptkommissar Otto Garber verkörpert. Wer von beiden hat die bessere Spürnase für die richtigen Antworten?

· WaPo-Duell: Am 11. Februar startet die neue Staffel der "WaPo Duisburg" im Ersten. Doch bevor Markus John als Ermittler Gerhard Jäger und Kriminalhauptkommissar Carsten Heinrich (Stefko Hanushevsky) von einem Kriminalfall auf einem Tankschiff gefordert werden, treffen sich die beiden zum spannenden Rateduell im "Wer weiß denn sowas?"-Studio.

· Koch-Duell: Spitzengastronomie ist im nordrhein-westfälischen Dorsten zu Hause, denn dort betreiben gleich zwei Fernsehköche ihre Edel-Restaurants: Frank Rosin kocht in seinem "Rosin" und Björn Freitag im "Goldenen Anker". Im letzten Jahr wurden beide Köche erneut mit je einem der begehrten Michelin-Sterne dekoriert. Bei "Wer weiß denn sowas?" kämpfen sie gegeneinander um einen wertvollen Quiz-Stern.

· Adler-Duell: Jens Weißflog bekam in seiner Jugend den Spitznamen "Floh vom Fichtelberg". Er ist einer von nur fünf Skispringern, die im Laufe ihrer Karriere die wichtigsten vier Wettbewerbe im Skisprung-Sport (Olympia, Weltmeisterschaften, Gesamtweltcup und Vierschanzentournee) gewonnen haben. Zum Rate-Wettbewerb der Adler tritt er gegen Sven Hannawald an, der zweimal hintereinander Skiflug-Weltmeister wurde und 2002 als erster Sportler die Vierschanzentournee mit Siegen in allen vier Wettbewerben gewann. Inzwischen kommentiert er die Skisprung-Highlights im Ersten.

· Spaß-Reporter-Duell: Bei den Interviews mit Politikern in ihren "heute-show spezial"-Reportagen legen sich Fabian Köster und Lutz van der Horst so richtig ins Zeug. Damit entlocken sie so manchem Würdenträger verblüffende Reaktionen. Heraus kommen dabei ebenso witzige wie informative politische Satiren. Zum Wochenausklang werfen sie sich mit gewohnt engagierter Hingabe ins Rateduell.

Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche im Überblick:

Montag, 10. Februar Leonard Lansink / Florian Martens

Dienstag, 11. Februar Markus John / Stefko Hanushevsky

Mittwoch, 12. Februar Frank Rosin / Björn Freitag

Donnerstag, 13. Februar Jens Weißflog / Sven Hannawald

Freitag, 14. Februar Fabian Köster / Lutz van der Horst

Hätten Sie gewusst, dass ...

Köche empfehlen, das Fleisch vorab mit Wodka zu bestreichen, damit die Panade eines Schnitzels beim Braten besonders fluffig wird und die typischen großen Blasen entstehen?

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowas

